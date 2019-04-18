人民网>>财经

揭秘赛鸽江湖：有人花942万买只赛鸽 喂赛鸽虫草

俞任飞

2019年04月18日08:21  来源：钱江晚报
 
原标题：揭秘赛鸽江湖：有人花942万买只赛鸽 喂赛鸽虫草

　　一颗鸽蛋，为何花3万还买不到

　　千金买鸽背后的赛鸽江湖，国内鸽友花942万元买只赛鸽，一场鸽赛奖金数百万喂鸽子虫草、保健药水都是小事，还有鸽友比赛时带鸽子坐高铁来作弊

　　张强小心地捧着自己的赛鸽，这样的鸽子价值近10万。

　　张强的鸽舍。

　　上个月，一只比利时冠军赛鸽以逾125万欧元（约942万元人民币）的价格拍卖成交。赛鸽的新主人是中国人。

　　如此昂贵的价格，也创造了赛鸽新的最高身价。据悉此前的最高身价，是去年年初河北房产大亨邢伟花费40万欧元，购买的一只比利时雌鸽。

　　近几年，欧洲各大信鸽赛事的“名次鸽”，多数被中国买家带走。

　　有报道称，赛鸽的价格在5年内飙涨了10倍，幕后推手是一批国内精英“鸽友”。

　　小小的赛鸽，背后是怎样一片江湖？

　　千金买鸽到底图啥

　　花这么多钱买只鸽子，划算吗？带着疑问，钱江晚报记者找到了杭州的一位资深的鸽友张强（化名）。

　　“这样的鸽子，就好比是足球界的梅西，网球界的费德勒吧。”他给记者做了形象比喻。

　　“算上关税、运输费和保险费，这鸽子到手肯定超过千万了。”张强也为这次交易算了笔账。

　　尽管如此，史上第一身价的“阿曼多”恐怕将不会再参加比赛。“它本身5岁多，换一般赛鸽已经退役，拿去参赛万一飞不回来这损失就大了。”做种繁衍是“千金买鸽”的主要目的，张强表示，“玩鸽子看中的，就是血统。”

　　金贵的赛鸽吃虫草

　　从初中开始，张强已经养了20多年的信鸽。如今，他的鸽舍就在杭州城东的艮山西路上。200多平米的鸽舍，搭在了一间厂房顶上。

　　老鸽、幼鸽、比赛鸽、种鸽……信鸽们根据品种、用途，被分养在几个小鸽室里。“这是老鸽室，里面是成绩优异的退役鸽。”张强随手抓出一只信鸽，它是去年一场鸽赛的三关鸽王（即三场赛鸽比赛的总成绩第一名），“拍卖的时候，我舍不得，花了7万元又把它买了回来。”

　　最顶部的鸽室，是张强最宝贵的种鸽和比赛鸽。这里每天需要打理，以保持清爽干净的环境。推门而入，二十多只种鸽扑棱着羽翅，最终落在沿墙放置的木质鸽架上。张强捧来其中一只，信鸽的颈翎绿得发亮，灰黑相间的双翼，不时有力地拍打着想要挣脱。“这是前年，我专门去比利时买来的，血统很好。”

　　眼下，正是繁育赛鸽的季节。在种鸽室的一隅，一只母鸽正在孵蛋，发出“咕咕”的低沉叫声。从1月起，张强就开始为他的种鸽两两配对，28天左右的时间，一对幼鸽就可以成功孵化。“每年春季，我就要出一两百只幼鸽。”而后的一年，张强将在不停的比赛和训练中，挑选出最优秀的信鸽。

　　鸽子们吃的是专用饲料，他还会不定期的给鸽子加喂保健品。一瓶进口的保健药水往往要几百，贵的几千。“这不算啥，养得金贵的，会喂（赛鸽）虫草。”张强说。

　　百万级赛鸽，一颗鸽蛋3万元还买不到

　　什么样的鸽子才能飞得更快？张强说不清楚。即便把两只鸽王配在一起，也不能保证生出新一代的王者。“老手们都有自己的诀窍，但谁也说不准。”

　　在赛鸽爱好者眼中，体态、羽翼、骨骼、毛色，甚至瞳孔的形状，都将影响赛鸽的速度与耐力。而这些，将通过基因流传给下一代赛鸽。这种似有还无的经验主义，和成千上万的配种可能，成了赛鸽运动最具魅力的存在，也让成绩鸽成了众人趋之若鹜的存在。

　　2018年的一场西安探索者优胜鸽王拍卖会上，前五名赛鸽共计拍出268万元。不仅优胜鸽，他们的父母、兄弟、子孙都成了重金争夺的对象。打开赛鸽天堂网，一只没有任何赛绩的鲁迪直女232号赛鸽，仅凭优异的血统，就在开拍2天内竞价超过7000欧元。“身价百万的赛鸽，一枚鸽蛋少说都要3万元，还有钱买不到。”一名爱好者表示。

　　逐步走高的赛鸽身价，催生出不少黑色产业。2017年，据河北经济频道报道，河北多地存在网鸽现象，网鸽人支网捕鸽，再以高价贩卖或勒索鸽主。

　　鸽赛奖金有的高达800万

　　每年的赛鸽比赛，基本集中在10月到11月。

　　2015年统计显示，当年全国县以上的信鸽协会共举办比赛92628场，参赛人数逾39万人次。此外，还有超过千家的鸽舍公棚与信鸽俱乐部，举办的各类比赛。

　　赛鸽赛事的奖金，正与赛鸽身价一道，水涨船高。据《中华信鸽》公布2015年数据，中国现有信鸽协会正式注册会员41万余人，总奖金数达281亿元。

　　北京一家公棚刚刚公布了今年的赛事规程，赛事共设7个项目，其中从河南放飞的530公里比赛冠军，奖金高达800万元。

　　所谓的公棚赛，就是鸽友将幼鸽送交指定鸽棚，由工作人员统一管理、饲养和训练，当年再统一放飞比赛，奖金则根据报名费用制定。据悉，去年该公棚收到8000多只赛鸽，报名费用就收了超过1亿元。

　　张强参加的赛鸽俱乐部赛事，每只赛鸽的脚环费超过1000元。他的对手是来自全国超过3000羽的赛鸽，而最终的优胜鸽不超过150羽。经过前后5次比赛，最终的5关鸽王（5次比赛综合成绩第1名）可以捧走35万元奖金。

　　而张强告诉记者，目前国内奖金最高的赛事是北京开创者国际赛鸽俱乐部举办的“铁鹰”鸽王系列赛，其拥有超过4.5亿元的奖金池，仅职业鸽舍赛一项，每家鸽舍的报名费就高达300万元。

　　张强说，看着钱多，但是不好赚啊：“赛鸽过程充满了偶然性，天气、磁场、甚至火箭发射都会影响最后的成绩。”在他看来，想要稳定赢取比赛奖金，几乎是不可能的。

　　火热的赛鸽赛事背后，是庞大的赛鸽市场。一位爱好者归纳了目前中国赛鸽市场的三种盈利方式——赛鸽赚钱、鸽赛赚钱、赚赛鸽钱。

　　在国内，赛鸽买卖与鸽赛往往相伴相生。每当公棚和俱乐部比赛结束后，所有获奖信鸽都会参与拍卖。2017年开创者俱乐部的拍卖会上，4只“鸽王”共拍出860万元，其中浙江商人陈仕义的鸽王“急速女神”的售价高达300万元。

　　除了通过赛鸽买卖与参加鸽赛，更多人将眼光瞄向了其他环节，鸽舍、鸽粮、鸽药、鸽具，有专家预测这是一个上百亿元的市场。如今，张强也在德国雇了员工，做起了进口鸽粮生意。而他的上百只赛鸽，则交给了两名专门的赛鸽教练专门负责。

　　俞任飞

(责编：李楠桦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved