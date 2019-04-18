原标题：揭秘赛鸽江湖：有人花942万买只赛鸽 喂赛鸽虫草

一颗鸽蛋，为何花3万还买不到

千金买鸽背后的赛鸽江湖，国内鸽友花942万元买只赛鸽，一场鸽赛奖金数百万喂鸽子虫草、保健药水都是小事，还有鸽友比赛时带鸽子坐高铁来作弊

张强小心地捧着自己的赛鸽，这样的鸽子价值近10万。

张强的鸽舍。

上个月，一只比利时冠军赛鸽以逾125万欧元（约942万元人民币）的价格拍卖成交。赛鸽的新主人是中国人。

如此昂贵的价格，也创造了赛鸽新的最高身价。据悉此前的最高身价，是去年年初河北房产大亨邢伟花费40万欧元，购买的一只比利时雌鸽。

近几年，欧洲各大信鸽赛事的“名次鸽”，多数被中国买家带走。

有报道称，赛鸽的价格在5年内飙涨了10倍，幕后推手是一批国内精英“鸽友”。

小小的赛鸽，背后是怎样一片江湖？

千金买鸽到底图啥

花这么多钱买只鸽子，划算吗？带着疑问，钱江晚报记者找到了杭州的一位资深的鸽友张强（化名）。

“这样的鸽子，就好比是足球界的梅西，网球界的费德勒吧。”他给记者做了形象比喻。

“算上关税、运输费和保险费，这鸽子到手肯定超过千万了。”张强也为这次交易算了笔账。

尽管如此，史上第一身价的“阿曼多”恐怕将不会再参加比赛。“它本身5岁多，换一般赛鸽已经退役，拿去参赛万一飞不回来这损失就大了。”做种繁衍是“千金买鸽”的主要目的，张强表示，“玩鸽子看中的，就是血统。”

金贵的赛鸽吃虫草

从初中开始，张强已经养了20多年的信鸽。如今，他的鸽舍就在杭州城东的艮山西路上。200多平米的鸽舍，搭在了一间厂房顶上。

老鸽、幼鸽、比赛鸽、种鸽……信鸽们根据品种、用途，被分养在几个小鸽室里。“这是老鸽室，里面是成绩优异的退役鸽。”张强随手抓出一只信鸽，它是去年一场鸽赛的三关鸽王（即三场赛鸽比赛的总成绩第一名），“拍卖的时候，我舍不得，花了7万元又把它买了回来。”

最顶部的鸽室，是张强最宝贵的种鸽和比赛鸽。这里每天需要打理，以保持清爽干净的环境。推门而入，二十多只种鸽扑棱着羽翅，最终落在沿墙放置的木质鸽架上。张强捧来其中一只，信鸽的颈翎绿得发亮，灰黑相间的双翼，不时有力地拍打着想要挣脱。“这是前年，我专门去比利时买来的，血统很好。”

眼下，正是繁育赛鸽的季节。在种鸽室的一隅，一只母鸽正在孵蛋，发出“咕咕”的低沉叫声。从1月起，张强就开始为他的种鸽两两配对，28天左右的时间，一对幼鸽就可以成功孵化。“每年春季，我就要出一两百只幼鸽。”而后的一年，张强将在不停的比赛和训练中，挑选出最优秀的信鸽。

鸽子们吃的是专用饲料，他还会不定期的给鸽子加喂保健品。一瓶进口的保健药水往往要几百，贵的几千。“这不算啥，养得金贵的，会喂（赛鸽）虫草。”张强说。

百万级赛鸽，一颗鸽蛋3万元还买不到

什么样的鸽子才能飞得更快？张强说不清楚。即便把两只鸽王配在一起，也不能保证生出新一代的王者。“老手们都有自己的诀窍，但谁也说不准。”

在赛鸽爱好者眼中，体态、羽翼、骨骼、毛色，甚至瞳孔的形状，都将影响赛鸽的速度与耐力。而这些，将通过基因流传给下一代赛鸽。这种似有还无的经验主义，和成千上万的配种可能，成了赛鸽运动最具魅力的存在，也让成绩鸽成了众人趋之若鹜的存在。

2018年的一场西安探索者优胜鸽王拍卖会上，前五名赛鸽共计拍出268万元。不仅优胜鸽，他们的父母、兄弟、子孙都成了重金争夺的对象。打开赛鸽天堂网，一只没有任何赛绩的鲁迪直女232号赛鸽，仅凭优异的血统，就在开拍2天内竞价超过7000欧元。“身价百万的赛鸽，一枚鸽蛋少说都要3万元，还有钱买不到。”一名爱好者表示。

逐步走高的赛鸽身价，催生出不少黑色产业。2017年，据河北经济频道报道，河北多地存在网鸽现象，网鸽人支网捕鸽，再以高价贩卖或勒索鸽主。

鸽赛奖金有的高达800万

每年的赛鸽比赛，基本集中在10月到11月。

2015年统计显示，当年全国县以上的信鸽协会共举办比赛92628场，参赛人数逾39万人次。此外，还有超过千家的鸽舍公棚与信鸽俱乐部，举办的各类比赛。

赛鸽赛事的奖金，正与赛鸽身价一道，水涨船高。据《中华信鸽》公布2015年数据，中国现有信鸽协会正式注册会员41万余人，总奖金数达281亿元。

北京一家公棚刚刚公布了今年的赛事规程，赛事共设7个项目，其中从河南放飞的530公里比赛冠军，奖金高达800万元。

所谓的公棚赛，就是鸽友将幼鸽送交指定鸽棚，由工作人员统一管理、饲养和训练，当年再统一放飞比赛，奖金则根据报名费用制定。据悉，去年该公棚收到8000多只赛鸽，报名费用就收了超过1亿元。

张强参加的赛鸽俱乐部赛事，每只赛鸽的脚环费超过1000元。他的对手是来自全国超过3000羽的赛鸽，而最终的优胜鸽不超过150羽。经过前后5次比赛，最终的5关鸽王（5次比赛综合成绩第1名）可以捧走35万元奖金。

而张强告诉记者，目前国内奖金最高的赛事是北京开创者国际赛鸽俱乐部举办的“铁鹰”鸽王系列赛，其拥有超过4.5亿元的奖金池，仅职业鸽舍赛一项，每家鸽舍的报名费就高达300万元。

张强说，看着钱多，但是不好赚啊：“赛鸽过程充满了偶然性，天气、磁场、甚至火箭发射都会影响最后的成绩。”在他看来，想要稳定赢取比赛奖金，几乎是不可能的。

火热的赛鸽赛事背后，是庞大的赛鸽市场。一位爱好者归纳了目前中国赛鸽市场的三种盈利方式——赛鸽赚钱、鸽赛赚钱、赚赛鸽钱。

在国内，赛鸽买卖与鸽赛往往相伴相生。每当公棚和俱乐部比赛结束后，所有获奖信鸽都会参与拍卖。2017年开创者俱乐部的拍卖会上，4只“鸽王”共拍出860万元，其中浙江商人陈仕义的鸽王“急速女神”的售价高达300万元。

除了通过赛鸽买卖与参加鸽赛，更多人将眼光瞄向了其他环节，鸽舍、鸽粮、鸽药、鸽具，有专家预测这是一个上百亿元的市场。如今，张强也在德国雇了员工，做起了进口鸽粮生意。而他的上百只赛鸽，则交给了两名专门的赛鸽教练专门负责。

俞任飞

(责编：李楠桦、仝宗莉)