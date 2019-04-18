原标题：一对博鳌夫妇的经营之道

博鳌亚洲论坛2019年年会前夕，在琼海市博鳌镇莲花街路口一栋7层高楼的宾馆里，从北京远道而来的数十名客人早已包下全楼入住，王绍文和李春淑夫妇是这栋楼的主人，也是服务员。虽然都是60多岁的年纪，从他们幸福的笑容中，却看不出来这对夫妇曾经历过艰苦的日子。

“我们赶上了好时代，日子一年比一年好，特别是博鳌年会给我们带来财气。只要人勤劳，致富梦就能实现。”王绍文说。他只有初中文化，“口才不好”，让妻子李春淑介绍家里这些年来发生的故事。

家庭团结 共渡难关

今年61岁的李春淑是琼海本地人，娘家在上埇片区，与博鳌镇相距约10公里。在她小时候，两个地方的经济条件相差无几。博鳌那时还是个小渔村，许多农民在农忙之余，还出海捕鱼补贴家用。

李春淑说，那时家里4姊妹就靠父母二人挣工分，人口多劳动力少，每月分的口粮都不够吃，一家人住的是茅草屋。可母亲对子女的教育却非常重视，常常说“不读书就没饭吃”，督促4姊妹坚持多读书。

“我一直读到高中毕业，老公才读到初中！”李春淑说起读书的事感到自豪，一再提起是她母亲重视教育，让她有机会读书。

家里的茅草屋住了很多年，直到1973年，琼海遭遇一场大台风，两间茅草屋被摧毁了。当时台风席卷海南多个市县，数万间房屋全毁。台风过后，李春淑随父母住进了新修的小瓦房。

1981年，李春淑嫁到博鳌镇，丈夫王绍文在家排行老大，读完初中就放弃了学业，回家帮父亲捕鱼、种田。王家当时也很困难，两间小瓦房，一家8口人都挤住在一起，李春淑和王绍文结婚时，家里腾出了一间小房子，王绍文的3个妹妹当时没地方住，只好借住邻居家。

“我当时嫁过来时，母亲还不同意，说男方家人口多，王绍文才读过初中。但我看上他人品好，勤快、不赌博。”李春淑这样评价丈夫，王绍文在一边清洁地板，听到这话呵呵地笑。

1984年，王绍文的父亲花了700元买来建房的旧材料，临街建了间房子开餐馆。王绍文和妹妹帮父母做餐馆生意，李春淑负责种家里的5亩田。

“王绍文的姐妹们如今条件都不错，对母亲也很孝敬。”李春淑说，不管是困难时期还是条件好转后，一家人一直都是和和气气的。

抓住机遇 勤劳致富

2004年，李春淑的大儿子到了结婚的年龄，王绍文和其父亲商量后，申请了一块宅基地。“当时钱不够，家里拿出一些积蓄支持，我还向亲友借了钱，建起了两层楼。”王绍文说。

随着博鳌亚洲论坛在海南博鳌举办，这个位于万泉河出口的渔家小镇，一下子变成了举世闻名的天堂小镇、外交小镇、田园小镇，世界各地的游客纷至沓来，镇上各种酒店像雨后春笋一样发展起来。

游客来了要吃住，镇上居民和附近农民开起了宾馆、餐馆、咖啡店，建码头提供游艇服务，销售旅游产品，博鳌居民的生活方式和“旅游”紧密结合起来。

李春淑夫妇更加勤奋了，王绍文在弟弟开的游艇公司打工，李春淑除了在家发展养猪业外，白天还在南强码头销售“岛服”。“那时生意很好，游客来码头体验坐游船，几乎每个人都要买一套这种岛上特有的服装。”李春淑说起这些来，满脸的幸福。

李春淑说，家里养了几十头猪，最多时上百头。早上出门前给猪喂食，晚上回来再喂一顿。在码头卖衣服中午不回来，直到晚上八九点才回家做饭吃。“那时候很辛苦，但生意好，人越做越有奔头。”

凭着吃苦耐劳的拼劲，夫妻俩的积蓄一年比一年多。到2013年，他们把全部积蓄拿出来，建起了七层楼。夫妻俩一起回来开起了自家的宾馆。

“装修花了不少钱，当时钱不够，也是找亲友借钱，现在已经还清了。”李春淑感概地说，现在日子好了，都是靠政府的好政策，给博鳌创造了发展的大好机会。“街坊邻居也都富了起来，我们从来没有想过会过上今天的生活。”

诚信经营 感恩时代

自从亚洲论坛落户博鳌后，博鳌镇面积从0.5平方公里扩大到1.8平方公里，增长了2.6倍；镇上常住人口也从1000多人增加到2.9万余人，增长了近30倍。特别是每年春节前后，不少“候鸟族”前来度假，整个博鳌镇游客络绎不绝，高峰期全镇住有10万余人。目前，仅博鳌镇的宾馆、家庭旅馆就有70多家。

借助论坛等会议活动，全镇宾馆业生意兴旺，李春淑家就是其中之一。但在众多同业竞争中，这对夫妇也有自己的经营之道。

李春淑告诉记者，她家的宾馆是自家房屋，没有租金。保洁员只请了两三个，老两口当服务员，王绍文还兼任水电工，宾馆为旅客提供的是“管家”式服务。

除了春节7天假期，夫妻俩一直把房价保持在差不多同一水平：开业时每间客房120元一天，到现在也仅标价160元左右，这种从不随意提高客房价格的经营方式深受游客喜爱。

李春淑说，现在生活条件好了，开宾馆并不只为了赚钱。既然是博鳌亚洲论坛给当地带来机遇，作为受益的群众也应为博鳌亚洲论坛年会尽一份力。首先就是要做好宾馆服务，不管是来参会的嘉宾还是慕名而来的游客，都要尽量让他们满意。“客人遗落的手机、笔记本、首饰等物品，保洁员发现后都会第一时间交到前台，等待客人认领。我们做宾馆服务，不仅要让客人住得舒适，更要让客人住得放心。”

“游客看到我们很随和，有时还主动提出与我们一起品尝农家美食！”每年博鳌年会前，她家的宾馆客房多被北京、上海等地的单位包下来，这些回头客一般提前一两个月就下单预订了。

“这些年博鳌发展很快、变化巨大，我家也发生了翻天覆地的变化，感恩好时代，让老百姓过上了好日子！”李春淑说。

(责编：蒋琪、仝宗莉)