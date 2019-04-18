透析一季度农产品价格走势 蔬菜价格缘何“涨声一片”

原标题：透析一季度农产品价格走势

近期，不少市民发现日常生活中的“柴米”更贵了，市场上的菜价和肉价持续走高，特别是蔬菜价格一反往年常态，并未在春节后出现下跌。其中有着怎样的原因？猪肉价格是否受到非洲猪瘟影响？食用油价格又呈何走势？

4月17日，在农业农村部新闻办举行的新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂为广大消费者梳理今年一季度农产品价格走势。

蔬菜价格缘何“涨声一片”

4月16日，江苏省连云港市民刘利红去菜市场买菜发现，最近蔬菜价格总体居高，猪肉价格略有小涨，鸡蛋价格有回升势头，总体上“菜篮子”拎得并不轻松。国家统计局连云港调查队相关人士表示，3月份，鲜菜价格总体居高，同比涨幅达到23.1%，其中，萝卜、青椒、莴笋、花菜等蔬菜涨幅较大。

近期，菜价居高的势头较为普遍。唐珂介绍，今年以来，我国农产品市场运行总体稳定，价格呈季节性上涨走势。据农业农村部监测，一季度“农产品批发价格200指数”为113.98，比去年第四季度涨9.05个点，比上年同期高4.48个点；“‘菜篮子’产品批发价格200指数”为110.78，比去年第四季度涨10.51个点，比上年同期高5.21个点。

一季度，蔬菜价格呈现春节前季节性上涨、春节后高位震荡走势。根据往年规律，蔬菜价格往往是“春节大涨、节后大跌”。受降温等不利天气条件影响，今年春节后菜价没有明显回落，3月份28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.84元，同比涨18.0%，处于近10年同期较高水平，仅次于2016年的历史峰值。

菜价高位运行的原因是什么？

唐珂分析认为，菜价保持高位的主要原因是2月以来南方持续阴雨寡照天气，中下旬全国大范围雨雪天气和倒春寒叠加，导致节后蔬菜生产进度整体放缓，产量偏低，地产蔬菜和外调蔬菜供应同时趋紧。一季度平均菜价虽然较去年同期上涨6.4%，但较过去3年同期平均只涨了0.6%，仍处于相对合理的水平。

农业农村部提醒，由于去年以来菜价总体水平较高，蔬菜种植的积极性普遍提升。2019年全国蔬菜种植面积增加1.4%，天气持续好转后，部分地区个别品种集中大量上市，可能出现价格大幅下跌和滞销卖难的风险。

猪价上涨势头会否持续

今年一季度，全国猪肉价格止跌转涨。自去年8月底非洲猪瘟疫情发生以来，全国猪肉价格持续震荡下跌，跌势延续到今年2月。春节过后，猪肉价格一反往年节后淡季下跌走势，开始持续上涨，价格一度恢复到非洲猪瘟发生前的水平。3月份全国猪肉批发均价每公斤19.48元，环比涨6.3%，较去年8月非洲猪瘟发生前高2.1%，较去年同期高7.6%。

非洲猪瘟疫情发生以来，生猪和能繁母猪的存栏同比降幅逐月扩大。据农业农村部对400个县定点监测，3月生猪存栏环比下降1.2%，同比下降18.8%；能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21.0%。

“生猪少，价格自然会往上涨，3月中下旬开始涨得比较明显。我们卖给屠宰场的价格是6.8元一斤，去年大概是5元钱。”广东四会瑞宝养殖场负责人李伟军说。

市场早就闻风而动。4月9日，新希望集团发布公告称，新希望3月份销售收入上涨约六成，主要归于猪肉价格上涨。牧原股份公布的销售简报显示，3月商品猪销售均价为每公斤13.15元，同比上涨27%。

消费者同时关注，下半年猪价会持续上涨吗？

对此，唐珂指出，从后期走势看，二季度猪价有望保持波动上行走势，考虑到部分屠宰企业前期储备的冻猪肉陆续出库以及上半年季节性消费相对平稳等因素，猪价大幅上涨的空间不大。下半年随着生猪出栏量进一步下降，猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高，养猪的盈利水平将持续向好。农业农村部建议养殖场户在做好生物安全防控的前提下，适时补栏增养，争取更好的养殖效益。

食用油供给有保障吗

近年来，人们生活水平不断提高、消费不断升级，大众对食用油的消费需求从纯粹追求实惠向追求高品质转变。消费观念的转变，使得食用油行业集约化时代到来，同时也带来整个行业的增速放缓。

数据显示，今年一季度，国内大宗油籽和食用植物油价格总体下跌，仅菜籽油价格上涨。其原因是什么？未来食用植物油供需形势如何？

唐珂分析指出，一季度国内食用植物油价格延续下跌走势，主要有两个原因。一是食用植物油进口量增加，供给较充裕。1至2月份累计进口食用植物油171万吨，同比增加44.5%。二是主要油籽和植物油的国际价格下跌，带动国内价格下跌。与食用植物油价格总体走势相反，菜籽油价格却大幅走高，这主要因为前期长江中下游低温连阴雨天气，不利于油菜籽单产提高，加之我国加强对油菜籽进口检疫，市场预期菜籽油供应偏紧。

唐珂认为，展望后市，加强进口油菜籽检疫措施将显著减少我国油菜籽进口量，菜籽油价格有望保持上涨走势。但在国内食用植物油供给整体有保障的前提下，预计未来不会对食用植物油供给造成太大的影响。

“主要原因在于油菜籽进口量提前释放，1至2月累计进口油菜籽108万吨，同比增加46.5%；国内大豆等油料产能恢复，食用油籽产量预计较好；全球食用油籽和植物油供给宽松，豆油、葵花油、棕榈油等替代产品供给充足。”唐珂说。

（本报记者 李慧）

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