各国应投入更多资金支持可持续发展目标

据新华社联合国4月15日电 （记者林远）联合国秘书长古特雷斯15日说，落实联合国2030年可持续发展议程需要更多资金支持。
古特雷斯当天在2019年联合国经济与社会理事会发展筹资论坛上致开幕辞时说，落实可持续发展目标正面临着严峻挑战和风险，包括经济增长不平衡、债务水平不断上升、全球贸易摩擦加剧等。根据国际货币基金组织的最新研究，发展中国家每年在保健、教育、道路、电力、用水和卫生设施方面的资金缺口约为2.6万亿美元。
古特雷斯认为，私营部门、国际金融机构、慈善机构可以填补发展所需的资金缺口；政策框架对于降低风险、创造有利的商业环境、鼓励对公共目标的投资等至关重要；新型金融工具包括绿色债券和众筹等能为融资作出贡献。
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