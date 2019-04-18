今年前两月全国环境行政处罚金额近12亿

本报北京4月17日电 （记者寇江泽）生态环境部17日通报今年1月—2月环境行政处罚案件与环境保护法配套办法的执行情况：全国共下达处罚决定书14870份，罚款金额为11.92亿元，案件平均罚款金额8.02万元。全国共查处五类案件1899件。其中，按日连续处罚案件47件，罚款金额5934.04万元；查封、扣押案件1112件；限产、停产案件221件；移送行政拘留384起；移送涉嫌环境污染犯罪案件135件。
环境行政处罚案件数量排名前五的省份为：广东、河北、江苏、山东、河南；行政处罚罚款金额排名前五的省份为：广东、江苏、山东、河南、河北。五类案件数排名前五名的省份是广东、河南、江苏、安徽、河北。
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财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】