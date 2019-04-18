一季度洱海全湖水质保持Ⅱ类

本报昆明4月17日电 （记者杨文明、李茂颖）记者从云南省大理白族自治州洱海保护治理及流域转型发展指挥部获悉：今年一季度，洱海全湖水质继续保持Ⅱ类。

据了解，为保护洱海水质，大理州建成全流域范围内城镇和农村雨污分流的生活污水收集处理体系，2018年入湖河流总磷、总氮污染负荷分别比上年削减41.39%、15.8%。

随着雨季来临，接下来洱海水质形势依然严峻复杂，大理州将积极应对。通过着力打好“环湖截污”“生态搬迁”“农业面源污染治理”等洱海保护治理“八大攻坚战”，力争2019年全面消灭洱海流域27条主要入湖河流Ⅴ类及以下劣质水，确保实现洱海年度水质稳中向好的总体目标。

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