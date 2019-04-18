一季度洱海全湖水质保持Ⅱ类

本报昆明4月17日电 （记者杨文明、李茂颖）记者从云南省大理白族自治州洱海保护治理及流域转型发展指挥部获悉：今年一季度，洱海全湖水质继续保持Ⅱ类。
据了解，为保护洱海水质，大理州建成全流域范围内城镇和农村雨污分流的生活污水收集处理体系，2018年入湖河流总磷、总氮污染负荷分别比上年削减41.39%、15.8%。
随着雨季来临，接下来洱海水质形势依然严峻复杂，大理州将积极应对。通过着力打好“环湖截污”“生态搬迁”“农业面源污染治理”等洱海保护治理“八大攻坚战”，力争2019年全面消灭洱海流域27条主要入湖河流Ⅴ类及以下劣质水，确保实现洱海年度水质稳中向好的总体目标。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】