北京世园会 有啥新看点

无人机拍摄的北京世园会园区效果图。

新华社记者 王建华摄

北京世园会场馆。

本报记者 贺 勇摄

世界各地的北京世园会与会代表体验来自北京延庆、极富传统文化特色的彩绘葫芦。

本报记者 贺 勇摄

2019北京世园会标志性建筑——中国馆全景。

郭俊锋摄（人民视觉）

表一

表二

● 继昆明世园会、上海世博会和首届进博会之后，中国举办的级别最高、规模最大的国际性博览会

● 经国际园艺花卉行业组织——国际园艺生产者协会批准、国际展览局认可的A1类世园会

● 不仅是国际园艺盛会，也是经济、科技、文化交流的平台

4月29日，2019年中国北京世界园艺博览会（以下简称2019北京世园会）就要开幕了。随着日期临近，各项筹办工作正进入最后冲刺阶段，世界的目光也正聚焦中国北京。那么，本届北京世园会究竟有啥不一样？举办世园会，除了能让观众们大饱眼福外，还有哪些重大意义？

20年来盼一回，

北京世园会“咖位”高

说起世园会，许多人会联想起一串城市：沈阳、西安、锦州、青岛、唐山……没错，近些年这些城市都举办过世园会，但是，跟北京世园会类别不同。

世界园艺博览会分为A1、B、C、D四个类别，2019北京世园会就是A1类。中国上一次举办A1类世园会，还是1999年的昆明世园会。

A1类有啥特别？举办期限、最小展览面积、参展国家等方面都有要求。

具体来看，2019北京世园会将于4月29日至10月7日举办，为期162天。园区位于延庆，占地503公顷。期间，有约110个国家和国际组织、120多个非官方参展方参展，刷新世园会参展方历史记录。

尤其不同的是，A1类世界园艺博览会须得到国际展览局认可，成为政府间的国际活动。国际展览局是协调和管理世博会举办工作的政府间国际组织。中国于1993年成为国展局成员国。从1982年起，中国贸促会代表中国政府参与国展局和世博会事务。30多年来，中国成功申办昆明世园会、上海世博会和北京世园会；16次参加历届境外世博会。

2019北京世园会由中国政府主办，也是继昆明世园会、上海世博会和首届进博会之后，中国举办的级别最高、规模最大的国际性博览会。

“举办2019北京世园会不仅是北京的事，也是全国的事。”中国贸促会副会长、北京世园会组委会委员、北京世园会政府总代表陈洲说。据了解，各省区市都将建设展园，展示各自园林园艺精品，并举办“省区市日”活动，集中开展推介会、文艺演出和经贸交流活动。

参展方遍布欧洲、北美、非洲、拉美、大洋洲和亚洲；相关参展国家和国际组织建设41个室外展园。本届世园会展出规模之大、参展方数量之多，将是世园会历史上前所未有的。

汇聚绿色发展新亮点，

促进国际经济贸易交流

“今年是新中国成立70周年。2019北京世园会是中国主场外交活动的重要组成部分，意义十分重大。”中国贸促会会长、北京世园会组委会副主任委员高燕说，北京世园会是贯彻习近平生态文明思想、践行“绿水青山就是金山银山”理念、建设美丽中国的重大行动；也是打造花卉园艺领域国际盛会、展示各国绿色发展最新成果、共谋全球生态文明建设的重大契机；更是促进国际经贸往来、推进“一带一路”建设高质量发展、推动构建人类命运共同体的重大实践。

就花卉园艺产业来说，北京世园会也将带来新契机。

近年来，中国花卉产业经历了快速发展。根据中国花卉协会的统计数据，1984年，中国花卉种植面积1.4万公顷，销售额6亿元，出口额数千万美元。到2017年，花卉种植面积已大幅提升到近140万公顷，销售额扩大到1533亿元，出口额上升到6亿多美元。目前，中国是世界最大花卉生产中心、重要花卉消费国、重要花卉贸易国，花卉种植面积全球第一。

据了解，2019北京世园会期间，有关部门将持续推进国土绿化行动，加大对京津冀特别是延庆区造林绿化、湿地保护等支持力度。同时，还将举办世界花卉大会、国际园艺生产者协会第71届年会、国际绿色城市论坛、世界花艺大赛等重要会议，并组织多项国际竞赛和室内外展览展示。

“2019北京世园会将是一场国际园艺盛会，旨在为各国和国际组织提供一个交流与贸易的开放平台。”有国外媒体这样评价。

国际园艺生产者协会秘书长布莱尔克里夫表示：“北京世园会是目前规模最大的一届盛会，为所有人提供了一次绝佳的机会，展示各国特色和各地区及组织正在用植物改善人民生活所作出的努力。北京世园会将成为世界园艺博览会历史上的重要里程碑。我对北京世园会充满信心，我也相信各参展方能够使梦想变成现实，使北京世园会成为历届最好的盛会。”

“长城脚下的世园会”，

科技与人文的融合大戏

北京世园会将有哪些看点？

据了解，2019北京世园会以“绿色生活 美丽家园”为主题，理念是“让园艺融入自然 让自然感动心灵”，园区将呈现“一心、两轴、三带、多片区”的总体格局。

“一心”即核心景观区，中国馆、国际馆、生活体验馆、植物馆、演艺中心五大主场馆拔地而起、蔚为壮观。

“两轴”是山水园艺轴和世界园艺轴。

“三带”包括妫河生态休闲带、园艺生活体验带和园艺科技发展带。

“多片区”包括世界园艺展示区、中国园艺展示区、自然生态展示区、生活园艺展示区、教育与未来展示区。

这场“长城脚下的世园会”也将推出丰富的活动，呈现鲜明的创新特色。

——在162天时间里，将举办各类活动2500多场，平均每天15场。除了备受瞩目的开幕式、闭幕式外，国际性的活动主要有参展国国家馆日、国际组织荣誉日、国际竞赛、专业论坛、世界民族文化展示等，中国特色的活动包括中国国家馆日、省区市日、花车巡游等。此外，还将举办馆际交流、国外代表团顺访省区市、经贸代表团交流会等活动。

——北京世园会以物联网和5G为“神经”，以大数据与人工智能为“大脑”，将世园会从园林艺术的展示舞台变成人、科技、自然与文化相结合的视觉盛宴。智慧城市建设展示、机器人服务员、全程智慧导游……这些都将使游客亲身体验到科技进步的无穷魅力。

“从今年4月底到10月初，广大游客既可以在世园会的百果园、百蔬园、百草园中观光游览，也可以在国家和国际组织展园、省市区展园里一睹为快；既能感受园艺文化、体验生态魅力，也能触摸前沿技术、享受优质服务。”陈洲说。

比如，亲临现场，游览者将会看到国际馆由94朵“花伞”簇拥而成的“钢铁花海”，它不仅设计新颖独特，造型充满美感，还兼具遮阳、太阳能光伏和雨水收集的多元功能，实现了人文与科技的完美融合。

知识链接

1.中国大陆哪些城市办过世园会？

世界园艺博览会是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门承办的有较大影响和悠久历史的国际性活动，是非贸易性的全球性展览会。它不同于一般的国际贸易博览会，其宗旨是促进世界各国经济、文化、科学技术的交流与发展，使每个参展国家能够利用这个机会宣传自己，向全世界展示各自在各个领域所取得的建设成就。

以下为中国大陆城市已举办或正在准备之中的世界园艺博览会：

1999年昆明世界园艺博览会（A1级）

2006年沈阳世界园艺博览会（B级）

2011年西安世界园艺博览会（B级）

2013年锦州世界园林博览会（B级）

2014年青岛世界园艺博览会（B级）

2016年唐山世界园艺博览会（B级）

2019年北京世界园艺博览会（A1级）

2.世园会类别怎么分？

世界园艺博览会分为A1、B、C、D四个类别。（见表一）

3.近20年来A1类世园会有哪些？（见表二）

(责编：蒋琪、仝宗莉)