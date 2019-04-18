海南获准试点审批境外游艇 游艇进出更便利、成本更低

本报海口电 （记者闫旭）海南海事局日前表示，海南省对境外游艇开展临时开放水域审批试点工作已获得交通运输部批复同意。海南由此成为中国首个开展此业务的试点省份。
据介绍，对境外游艇开展临时开放水域审批是由交通运输部负责的国家层面的一项行政许可，今年3月作为试点交由海南省人民政府负责实施、海南海事局具体承办。审批试点水域范围为海南本岛及其附近景点水域，不涉及军事限制区域和西南沙群岛等水域。
琼港澳游艇自由行海事服务举措也开始全面落地。海南海事局围绕方案中“定点停靠，就近联检”的口岸管理模式要求，简化了港澳游艇入境手续和游艇管理，游艇进出海南水域只办理一次海事进、出口岸手续，取消单航次适航证明材料要求，并制作了《港澳游艇海南自由行安全指南》供游艇使用。
自由贸易试验区国际船舶登记同步全面推行。海南海事局已经可以开展自由贸易试验区国际船舶登记工作，放开船舶注册股本外资占比不得超过49%的限制，允许在自贸区登记注册的外资企业以独资或合资方式登记船舶。同时采取根据电子材料通过互联网先行办理船舶登记手续，免提交可通过海事信息系统查询的纸质证书材料，为船方大幅度节省登记办证时间。
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财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】