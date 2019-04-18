陈晓光:推动数字经济与实体经济深度融合需做好四方面工作

人民网贵阳4月18日电（记者 仝宗莉） “从广东到贵州，调研中发现很多共性问题，比如说保障体系不健全、标准不统一、多头管理、人才储备不足等，都需要市场和政府这两只手共同努力”，全国政协副主席、民盟中央常务副主席陈晓光指出。

受中共中央委托，4月12日至15日，陈晓光率民盟中央调研组走进贵州，围绕“推动数字经济与实体经济深度融合，促进经济高质量发展”进行调研，期间走访了满帮集团、贵州吉利汽车等多家企事业单位，并召开了两场座谈会。

陈晓光率民盟中央调研组在贵州吉利汽车新能源汽车生产线调研 朱中卫摄

以大数据为突破口 贵州发展数字经济走新路

近年来，中央对发展数字经济作出了一系列重要部署。2017年2月，贵州在全国率先发布了《数字经济发展规划》和《省委省政府推动数字经济发展的意见》，把数字经济列为大数据战略的重要方向。2018年全省部署实施“万企融合”大行动，第一年共建设标杆项目104个，示范项目1050个，带动1625户实体经济企业与大数据融合，形成了一批优秀成果。此外，在推动数字经济与工业深度融合，增强工业发展质量；推动数字经济与农业深度融合，优化农业生产管理；推动大数据与服务业深度融合，培育现代服务业；创新支撑手段，发放“云使用券”助推超过一万家企业上云等各方面，均取得明显成效，走出一条发展新路。

贵州航天云网科技有限公司董事长杨灵运表示，在贵州省市区各级政府的关怀下，在以省工信厅、省大数据局为代表的指导和帮助下，贵州航天云网在成立之初的2015年就实现了破亿的营收成绩，此后业绩节节上升，并先后获批国家高新技术企业等多项荣誉称号。

满帮集团副总裁徐强介绍，利用大数据、人工智能等数字技术，研发行业领先的智能运力调度和交易系统，有效整合资源，实现降本增效，满帮改变了传统公路物流行业“小、乱、散、差”的状况，为卡车司机增收节支，提高从业群体的职业获得感和幸福感。例如，通过满帮的平台，司机平均配货时长从2.27天降低到0.38天。

贵州吉利汽车有限公司副总经理谷建刚谈到，2018年借助贵州发展大数据的机遇，吉利实施了“基于工业大数据应用下的贵阳吉利智慧工厂”项目。2019年公司将持续投资2亿元打造吉利大数据平台GDMP，打通制造、供应链、销售、售后为一体的吉利互联网+信息平台。

总结在贵州的连日走访、调研、沟通，陈晓光认为，贵州以大数据为突破口，在数字经济与实体经济融合方面走在了全国前列，为国家经济发展提供了很多好的意见和建议。

陈晓光率民盟中央调研组在贵州航天电器股份有限公司调研 朱中卫摄

政府企业齐发力 推动融合向纵深发展

“虽然我省大数据与实体经济深度融合工作有了较大发展,基础进一步夯实,但还是存在资金缺口较大、工作推进不平衡、人才缺乏等问题，需要进一步研究解决。” 贵州省农业农村厅副厅级干部邓继志坦言。

贵阳经济技术开发区党工委委员高升分析了经开区在发展数字经济过程中遇到的一些问题。一个是企业融合主体理念有待提高。部分实体企业因自身基础薄弱，信息化水平滞后，缺乏利用大数据的理念和技术手段，融合发展的积极性不高。另一个是大数据在传统行业的应用程度不够。大数据与传统行业融合不深，产业发展协同效应发挥不明显，运用大数据推动实体经济发展的产业体系不够健全。

调研及座谈期间，部分企业，尤其是中小企业，对数字化内生动力不足，主动转型升级的意愿不强烈；部分部门负责人对数字经济不了解；同时精通两种经济的复合型人才缺乏；以及融合流于表象等共识性问题一再被提及。

贵州大数据产业研究院副院长魏琴认为，融合深度和广度尚不足，是当前数字经济与实体经济融合中面临的若干问题之一。另外，数据爆炸式增长与数据有效利用矛盾突出；技术创新与支撑能力有待提升等问题也亟待解决。针对上述问题，魏琴提出三点建议：完善数据法规，建立数据标准体系。建立数字经济质量发展能力评价指标体系。探索企业与政府数据双向共享机制。

针对数字经济和实体经济融合过程中产生的阶段性问题，陈晓光认为，政府和企业要共同做好几方面的工作。第一就是顶层设计。比如在标准的制定上，好的企业标准可以上升为国家标准，这有赖政企双方的配合。第二个是要激发企业的内生动力。企业是市场的主体，企业有融合的意愿，政府就会事半功倍。第三是要夯实数字经济的技术基础或者说是关键技术。比如像一些软件、核心零部件元器件、系统解决方案等，有大量的工作要做。第四就是要增强配套服务能力。比如说建立一些研发中心、公共服务平台等。比如减少审批项目，加强服务配套能力等。要推动两种经济向纵深维度融合，最终促进经济高质量发展。

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