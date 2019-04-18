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外汇局：2019年一季度银行结汇2.94万亿元人民币

2019年04月18日10:23  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月18日电（记者 李楠桦）记者从国家外汇管理局获悉，外汇局今日公布3月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据，数据显示，2019年3月，银行结汇10153亿元人民币（等值1513亿美元），售汇10565亿元人民币（等值1575亿美元），结售汇逆差412亿元人民币（等值61亿美元）。其中，银行代客结汇9474亿元人民币，售汇9640亿元人民币，结售汇逆差166亿元人民币；银行自身结汇679亿元人民币，售汇925亿元人民币，结售汇逆差246亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1526亿元人民币，远期售汇签约301亿元人民币，远期净结汇1225亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3737亿元人民币，未到期售汇6794亿元人民币，未到期净售汇3057亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2021亿元人民币。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英在国新办举行的新闻发布会上介绍2019年一季度我国外汇收支情况时指出，2019年一季度，全球经济和国际贸易增长有所放缓。我国经济继续运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进的发展态势。人民币汇率总体稳定，我国跨境资金流动保持平稳，外汇市场供求基本平衡。

从银行结售汇数据看，2019年一季度，银行结汇2.94万亿元人民币（等值4362亿美元），售汇3.01万亿元人民币（等值4454亿美元），结售汇逆差607亿元人民币（等值91亿美元）。从银行代客涉外收付款数据看，银行代客涉外收入5.94万亿元人民币（等值8800亿美元），对外付款5.57万亿元人民币（等值8258亿美元），涉外收付款顺差3676亿元人民币（等值542亿美元）。

王春英指出，2019年一季度，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，银行结售汇逆差明显收窄，代客涉外收付款呈现顺差。一季度，按美元计价，银行结汇同比增长0.5％，售汇下降2％，结售汇逆差91亿美元，同比收窄50％，月均值较2018年下半年收窄74%；银行代客涉外收入同比增长4％，支出下降1％，涉外收付款顺差542亿美元，上年同期为顺差107亿美元，2018年下半年总体为逆差。其中，一季度涉外外汇收付款顺差334亿美元，同比增长1.1倍。

第二，外汇供求保持了基本平衡。受春节假期等因素影响，月度外汇收支有所波动，但总体保持平衡。从银行代客涉外外汇收付款数据看，1月顺差257亿美元，2月顺差44亿美元，3月顺差33亿美元。从银行结售汇数据看，1月顺差121亿美元，2月逆差150亿美元，3月逆差61亿美元。如果综合考虑远期结售汇和期权交易等其他供求因素，2019年以来我国外汇市场供求延续自主平衡格局。

第三，售汇率稳中略降，企业境内外汇贷款小幅增加。一季度，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为65%，较上一季度下降2个百分点。同时，企业外汇融资意愿有所上升。截至2019年3月末，我国银行的境内外汇贷款余额较上年末小幅增加24亿美元。

第四，结汇率保持稳定，当前市场主体持汇意愿总体平稳。一季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为61％，与上季度基本持平。企业、个人等主体外汇存款小幅上升。截至2019年3月末，银行境内各项外汇存款余额较上年末增加50亿美元，同比少增141亿美元。

第五，银行远期结售汇持续顺差，市场预期更加稳定。一季度，银行对客户远期结售汇签约顺差345亿美元，上季度为顺差170亿美元，上年同期为逆差178亿美元，说明当前人民币汇率预期更趋稳定。分月来看，1至3月份远期结售汇签约顺差分别为66亿、96亿和183亿美元。

第六，外汇储备余额稳中有升。截至2019年3月末，外汇储备余额30988亿美元，较2018年末上升260亿美元。

(责编：李楠桦、仝宗莉)
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