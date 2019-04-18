发改委：一季度审批项目投资规模合计3703亿元

人民网北京4月18日电 今日，国家发展改革委召开新闻发布会，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达介绍，今年一季度，发改委共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元。

袁达表示，今年一季度，发改委共审批核准固定资产投资项目50个，其中审批34个，核准16个，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。比如，核准的中俄东线天然气管道工程（永清—上海段），这个项目的建设，对优化能源结构，提高沿线省市供气保障能力，促进当地经济增长和污染治理具有重要作用。再比如，陕西西安咸阳机场三期扩建工程，该项目建成后将有效缓解当前机场容量饱和的现状，对促进区域经济社会发展具有积极作用。

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