全国首个跨境贸易区块链验证试点项目“落地”天津口岸 实现海关对风险的精准把控

人民网4月18日电（张文婷）全国首个跨境贸易区块链验证试点项目昨日“落地”天津口岸，标志着全国首次实现区块链技术与跨境贸易中的交易、金融、物流、监管等环节的深度融合，初步建立了区块链跨境贸易生态体系。此次上线的项目选取了天津口岸空运和海运两种业务场景进行试点。

据了解，2018年，我国进出口贸易突破30万亿元。其中，中小企业贡献跨境贸易的60%，但仍有35%的中小企业贸易融资被拒，这说明中小企业在外贸中依然面临融资难，主要是由于难以及时获取物流通关信息，且信息难以穿透，在各监管机构、金融机构之间无法自证，导致信用缺失，造成融资难；而金融机构由于难以获得贸易相关信息、贸易真实性验证难，欺诈风险大，因此想贷却不敢贷。

区块链技术的加入正好可以解决这一难题：相关数据由境内上链企业如实上传，在增加海关系统校验流程的同时，通过对于单据校验结果的识别，实现海关对于风险的精准把控。

海关总署科技发展司曹泉也表示：“区块链技术应用将企业申报由‘自证’变为‘他证’。以往企业提交申请材料是由自己提供，也就是‘自证’，而通过区块链技术，海关在获得企业材料和信用数据则是来自于企业生产制造以及上下游等合作单位，企业自己造假简单，但是这个链条上所有企业都能提供虚假信息则非常困难，这也加大了企业造假成本，也提供了更加可靠的信息。这样一来，海关在通关速度上就可以进一步提高。”

作为此次项目的重要实施方，金融壹账通董事长兼CEO叶望春提到，该项目不仅是推出一个产品，更是构建了一个可信绿色的跨境贸易生态圈和区块链跨境贸易服务网络，实现全流程一体化智能通关。“在区块链技术的加持下，实现了审单前的数据上链以及交叉验证环节，审单中的风险识别，并在审单后继续开展事后稽查与企业信用评分，从而帮助海关实现提升效率、提升效益、控制风险、控制成本的两提两控目标。”他说道。

区块链因其不可篡改性、可追溯性、数据安全性、可信任性，能将相互之间不信任的节点连接在一起，实现信任机制的传递，被国际公认为是一项极具潜力、在国际贸易方面实现信任自动化的技术。

据资料显示，此技术已被美国、新加坡、韩国等国海关正在试点和探索。如新加坡海关通过区块链技术与第三方实现数据共享，有效防止通关中伪瞒报和贸易融资中的欺诈行为。

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