第十届中国民族商品交易会筹备工作会议近日在蒙召开

人民网呼和浩特4月18日电 （朱江）近日，2019第十届中国民族商品交易会第一次筹备工作会议在呼和浩特市召开。

中国民族商品交易会（以下简称“民交会”）民交会已成功举办九届，内蒙古自治区政府给今年的民交会提供了哪些红利？中国市场学会副秘书长金潮接受人民网记者专访时表示，“前九届的民交会，我们定义为由政府行为主导的综合性展会。而今天，我们首次以市场化运作的模式来举办第十届民交会。”

中国市场学会副秘书长 金潮 （人民网 朱江 摄）

金潮表示，市场化运作民交会，并不代表着政府部门不支持。“今年以来，政府支持主要表现在以下三个方面，一是内蒙古自治区商务厅大力支持配合中国市场学会，联手去邀请嘉宾组织会议。二是呼和浩特市商务局历年来都是中国民族商品交易会的承办方之一，那么今年也一如既往的把过去积累的一些资源和经验提供出来帮助2019第十届中国民族商品交易会更上一个新的台阶。三是内蒙古自治区商务厅、呼和浩特市商务局以及各个商协会组织都会和组委会建立密切的联系来共同支持民交会成功举办——这种支持并不一定体现在资金上，可能会体现在方方面面，比如宣传、场馆及安保支持、人力支持、交通、消防等各个环节。这也是我要代表组委会向自治区政府，呼和浩特市政府表示感谢的一个非常重要的原因。”

“本届民交会主要是吸收一些国内的大型民族品牌企业来参展，”金潮还提到，这一届的民交会还专门设立了国际展厅，“其中有一带一路沿线国家，东南亚国家以及港澳台地区的企业参展。这些企业参展主要目的是为了加强贸易往来，预计会提高今年民交会的成交量。”

金潮介绍，“民交会”是2007年经中华人民共和国国务院同意，由内蒙古自治区人民政府、中华人民共和国商务部、国务院西部开发办公室、中国国际贸易促进会共同主办的中国首个以“民族”命名的展会。

金潮强调，民交会云集中华各民族的优质商品和传统工艺品参展贸易，体现民族经济新的发展水平和新的科技成果；“民交会”对于扩大民族商品品牌的国际影响力，促进民族经济的进一步发展具有重要的战略意义。

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