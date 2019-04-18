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发改委：研究推进全面放开经营性发用电计划

2019年04月18日14:28  来源：人民网-金融频道
 

人民网北京4月18日电 今日，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达表示，2019年以来，发改委持续稳步推进电力体制改革，取得了新的成效，突出表现在电力市场化交易不断扩大、有力推动增量配电改革试点落地、电力现货市场试点工作平稳推进等3个方面。

一是电力市场化交易不断扩大。2018年，我国电力市场化交易比重大幅提高，煤炭、钢铁、有色、建材等4个重点行业发用电计划全面放开。2019年以来，市场化交易继续取得进展，1—3月，全国完成市场化交易电量同比增长24.6%，占全社会用电量的26.8%，占经营性行业用电量的50.5%。其中，电力直接交易同比增长40.3%，减少电力用户购电支出131亿元。为进一步提高电力交易市场化程度，发改委将会同有关部门，研究推进全面放开经营性发用电计划有关工作。

二是有力推动增量配电改革试点落地。2016年11月以来，国家发展改革委、国家能源局分三批在全国范围内开展了320个增量配电业务改革试点。改革试点有效激发了社会资本投资增量配电项目的积极性，促进了配电网建设发展，在推动提高配电网运营效率、改善供电服务质量等方面进行了积极探索。为加快推进试点工作，今年以来，发改委陆续出台了《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》和《增量配电业务改革试点项目进展情况通报（第二期）》，进一步明确相关政策，有效解决试点推进过程中的关键问题，对改革试点项目的投产时间作出明确要求，督促地方加大推进力度。从目前情况看，试点工作取得积极进展，已投运试点项目超过60个，并有28个试点项目已开工建设，改革试点初见成效。

三是电力现货市场试点工作平稳推进。为进一步深化电力市场化改革，构建电力中长期交易与现货交易相结合的电力市场体系，2018年底印发了《关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》，扎实推进电力现货市场试点工作。今年以来，发改委聚焦当前现货市场试点面临的重点问题，研究起草了进一步推进电力现货市场建设试点工作的指导性意见，拟于近期出台。目前，广东、山西、甘肃的现货市场正在开展模拟试运行，为下一步扩大电力现货交易积累经验和完善系统。

(责编：朱一梵、蒋琪)
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