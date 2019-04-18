失信惩戒显威：2047万人次限制购买飞机票

人民网北京4月18日电 今日，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达介绍了，2019年一季度社会信用体系建设情况。截至3月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1349万人次，累计限制购买飞机票2047万人次，限制购买动车高铁票571万人次，390万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。
一是信用信息归集共享水平继续提升。截至3月底，全国信用信息共享平台累计归集各类信用信息约323.48亿条；“信用中国”网站公示行政许可、行政处罚等信用信息约1.5亿条，其中，行政许可信息约1.11亿条，行政处罚信息3853万条。
二是联合惩戒机制持续显威。一季度，新增失信黑名单主体信息约64.3万条，涉及失信主体约57.1万个，退出失信黑名单主体约26.1万个。截至3月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1349万人次，累计限制购买飞机票2047万人次，限制购买动车高铁票571万人次，390万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。
三是重点领域专项治理成效显著。会同有关部门，持续推进19个重点领域失信问题专项治理。在医疗保障基金监管方面，坚决打击欺诈骗保行为，探索建立严重违规定点医药机构、医保医师和参保人员“黑名单”制度。在企业拖欠款清理方面，清理拖欠民营企业、中小企业账款第一阶段工作取得初步成效，全国政府部门、大型国有企业共清偿民营企业账款超过1600亿元。在拖欠工资专项治理方面，公布2019年第一批10个拖欠工资典型案件。在涉金融专项治理方面，发布第13批400个涉金融严重失信人黑名单。
四是公共信用综合评价深入开展。近期，发改委组织国家公共信用信息中心、第三方机构，分领域对各类市场主体开展公共信用综合评价。目前，已在“信用中国”网站公告涉天然气、涉煤炭、旅行社、道路客运等领域评价结果为“优级”和连续两期为“差级”的企业。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】