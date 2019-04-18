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失信惩戒显威：2047万人次限制购买飞机票

2019年04月18日14:31  来源：人民网-金融频道
 

人民网北京4月18日电 今日，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达介绍了，2019年一季度社会信用体系建设情况。截至3月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1349万人次，累计限制购买飞机票2047万人次，限制购买动车高铁票571万人次，390万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。

一是信用信息归集共享水平继续提升。截至3月底，全国信用信息共享平台累计归集各类信用信息约323.48亿条；“信用中国”网站公示行政许可、行政处罚等信用信息约1.5亿条，其中，行政许可信息约1.11亿条，行政处罚信息3853万条。

二是联合惩戒机制持续显威。一季度，新增失信黑名单主体信息约64.3万条，涉及失信主体约57.1万个，退出失信黑名单主体约26.1万个。截至3月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1349万人次，累计限制购买飞机票2047万人次，限制购买动车高铁票571万人次，390万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。

三是重点领域专项治理成效显著。会同有关部门，持续推进19个重点领域失信问题专项治理。在医疗保障基金监管方面，坚决打击欺诈骗保行为，探索建立严重违规定点医药机构、医保医师和参保人员“黑名单”制度。在企业拖欠款清理方面，清理拖欠民营企业、中小企业账款第一阶段工作取得初步成效，全国政府部门、大型国有企业共清偿民营企业账款超过1600亿元。在拖欠工资专项治理方面，公布2019年第一批10个拖欠工资典型案件。在涉金融专项治理方面，发布第13批400个涉金融严重失信人黑名单。

四是公共信用综合评价深入开展。近期，发改委组织国家公共信用信息中心、第三方机构，分领域对各类市场主体开展公共信用综合评价。目前，已在“信用中国”网站公告涉天然气、涉煤炭、旅行社、道路客运等领域评价结果为“优级”和连续两期为“差级”的企业。

(责编：朱一梵、蒋琪)
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