工信部：预计上半年钢铁行业呈现运行平稳、稳中有变态势

人民网北京4月18日电 据工业和信息化部网站消息，2019年4月16日，工业和信息化部原材料工业司在京召开2019年一季度钢铁行业运行分析座谈会。中国钢铁工业协会、全联冶金商会、宝武钢铁集团有限公司、首钢集团、太原钢铁集团有限公司、中信泰富特钢集团、中天钢铁集团有限公司、酒泉钢铁集团有限责任公司、包头钢铁集团有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、德龙钢铁有限公司、冶金工业规划研究院、上海钢联电子商务股份有限公司等单位参加会议。部原材料工业司巡视员吕桂新主持会议。

与会代表交流了2019年一季度钢铁行业运行情况和钢铁企业生产经营情况，同时针对铁矿石行情、去产能工作、电炉钢发展、环保、融资、产能置换等问题对行业运行的影响进行了讨论，提出了建议和措施。并对二季度及以后钢铁行业的运行走势进行了研判。

总体来看，2019年一季度钢铁行业产销增长、价格回稳、利润回调，同时面临诸多新问题和不确定性。预计上半年钢铁行业呈现运行平稳、稳中有变态势。会议要求各方进一步加强交流沟通，针对新情况、新问题及时提出措施建议，共同营造良好市场环境，持续推动钢铁行业健康高质量发展。

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