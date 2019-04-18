人民网>>财经

工信部：预计上半年钢铁行业呈现运行平稳、稳中有变态势

2019年04月18日15:27  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月18日电 据工业和信息化部网站消息，2019年4月16日，工业和信息化部原材料工业司在京召开2019年一季度钢铁行业运行分析座谈会。中国钢铁工业协会、全联冶金商会、宝武钢铁集团有限公司、首钢集团、太原钢铁集团有限公司、中信泰富特钢集团、中天钢铁集团有限公司、酒泉钢铁集团有限责任公司、包头钢铁集团有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、德龙钢铁有限公司、冶金工业规划研究院、上海钢联电子商务股份有限公司等单位参加会议。部原材料工业司巡视员吕桂新主持会议。

与会代表交流了2019年一季度钢铁行业运行情况和钢铁企业生产经营情况，同时针对铁矿石行情、去产能工作、电炉钢发展、环保、融资、产能置换等问题对行业运行的影响进行了讨论，提出了建议和措施。并对二季度及以后钢铁行业的运行走势进行了研判。

总体来看，2019年一季度钢铁行业产销增长、价格回稳、利润回调，同时面临诸多新问题和不确定性。预计上半年钢铁行业呈现运行平稳、稳中有变态势。会议要求各方进一步加强交流沟通，针对新情况、新问题及时提出措施建议，共同营造良好市场环境，持续推动钢铁行业健康高质量发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved