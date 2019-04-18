“2019企业社会责任峰会”今日召开

人民网北京4月18日电 以“聚力攻坚 止于至善”为主题的“2019企业社会责任峰会”今日在京召开。峰会发布《2018民营经济社会责任百强调研报告》并现场进行了解读，各行业嘉宾共同探讨了社会责任的价值与趋势。峰会同时颁发了“2018企业社会责任绒花奖”，对去年在履行社会责任方面做出突出贡献的企业进行了表彰。

“2018企业社会责任绒花奖”颁布

从2017年“企业社会责任峰会”第一届举办以来，大会举办宗旨就是致力于推动企业社会责任发展的公益性机制，并持续发力把峰会打造成企业社会责任领域的高端平台。主办方相关负责人也介绍称，一方面大会要发挥媒体优势，搭建一个信息交流平台，帮助各方形成有效沟通，从而收获不同价值；另一方面，每年也会聚集不同行业人士一起，共同深入探讨社会责任的价值以及未来会有哪些趋势。今年第三届峰会也如期而至，本届峰会上也聚焦社会责任的新问题，关注更为精准的社会责任焦点。

在会上，发布了《2018民营经济社会责任百强调研报告》并在现场进行了解读，《报告》也更加明确了对于民营企业来说，该如何在整体经济大环境下，通过更加有效地履行社会责任，从而产生更好的企业价值。此外，大会还颁发了“2018企业社会责任绒花奖”，“苏宁‘一二三四五’精准扶贫战略”、“吉林汪清二期30MW光伏扶贫项目”等十余个项目分别获得了相关奖项。

此外大会一个重点板块，就是宣布由西街传媒独立运营的“蓝视界项目”正式启动，据项目负责人介绍，蓝视界主要目的，是为了更好履行和推动社会责任价值观，项目口号是帮助人们“看到比现实更远的梦想”。未来也会联合各大企业，在今年打造包括“蓝视界大讲堂”、“蓝视界科学艺术教室”、“蓝视界在线图书馆”在内的20余场活动，也可以帮助自己以及企业，更加深刻体会到社会责任的深远意义。

扶贫攻坚 企业社会责任任重道远

扶贫工作仍是国家当下需要认真完成的课题。在峰会上，滦平县副县长王江平也介绍了自己贫困县的情况。据了解，下营村是河北省发展基础薄弱的村子，全村456户，建档立卡贫困户就有54户，人均土地面积不足2亩，而且多为山地，脱贫任务很重。而像下营村这样的贫困村在承德市滦平县还有很多，面对如期实现农村贫困人口脱贫的目标，时间紧、任务重，依靠产业扶贫是决胜脱贫攻坚战的有力抓手。目前，这里搭建的中药材种植基地干活，再加上一些居民山地流转给企业的租金，在一定程度上帮助农民实现脱贫致富。

现场听完汇报的企业也纷纷表示，愿意通过自己的能力，与滦平县深入沟通，通过企业的力量帮助这里更好的实现脱贫。不过专家也建议称，企业在扶贫过程中一定要承担起与政府不一样的角色。对于扶贫来说，政府更像是扶贫政策制定者，企业则需要发挥自身技术优势、资源优势，通过实现精准扶贫。对此，峰会也邀请了企业、协会等各方面负责人一起，开展了一场“践行企业社会责任（CSR）新趋势”的圆桌对话，大家也会未来该如何更好履行社会责任出谋划策。

对此，《北京商报》社长兼总编辑彭宇也表示，对企业来说，履行社会责任需要迎来改革创新。当企业社会责任可以形成系统发展、整体提升、可持续进步的完整体系，在一定程度上也可以变成推动社会进步的重要力量。所以，无论作为企业还是媒体，都要不忘初心，在未来履行社会责任方面，每一步都要迈得坚实有力。

本届峰会由中国经济传媒协会、中国扶贫开发协会作为指导单位，《北京商报》社主办。

(责编：仝宗莉、赵爽)