发改委：预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上

人民网北京4月18日电（记者陈孟）今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会。国家发展改革委政策研究室主任兼新闻发言人袁达在会上指出，发改委将会同有关部门，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上。

袁达介绍，4月3日，国务院常务会议确定了一批新的减税降费措施，将进一步为企业和群众减负。国家发展改革委将会同有关部门，聚焦用能、物流、电信等重点领域，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上。重点将围绕4个方面开展工作：

第一，关于一般工商业平均电价。在去年基础上再降低10%，主要措施包括：运用降低增值税税率和电价中附加的国家重大水利工程建设基金征收标准的政策空间，加强电网企业成本监管，扩大电力市场化交易规模等。

第二，关于降低交通运输、物流成本。主要有6项措施：一是全面推广高速公路差异化收费、货车使用非现金支付、客车ETC等优惠政策；二是下浮铁路货物执行运价，进一步清理规范铁路货物运输杂费及铁路专用线、自备车维护维修服务收费；三是降低货物港务费、引航费等港口收费标准，减并港口经营服务性收费项目；四是降低民用机场收费、航空煤油进销差价等；五是引导督促国际班轮公司降低码头操作费及单证类附加费；六是深入推进多式联运示范工程等提高物流效率的政策措施，推动降低物流成本。

第三，关于降低电信资费。重点降低移动网络流量资费，以及中小企业宽带资费。

第四，关于清理规范相关服务收费。主要是督促地方降低偏高的燃气工程安装费收费标准，取消公民身份信息认证服务收费等。

袁达指出，下一步，有关部门将加大对铁路、港口、航空、电信等领域降费政策落实情况的监督检查，确保上述清费减负措施落到实处。

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