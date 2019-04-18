海关总署：加快推进科技兴关 到2021年实现智慧海关基本建成

人民网北京4月18日电 （朱江）记者从海关总署获悉，今日，全国海关科技大会在京召开。会议深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全国海关工作会议部署，动员全系统发挥科技引领支撑作用，加快推进科技兴关，助力新时代中国特色社会主义新海关建设。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新，习近平总书记作出一系列重要论述，为新时代大力推进科技创新战略部署、建设社会主义现代化强国注入了强劲动力，也为实施科技兴关指明了前进方向、提供了根本遵循。近年来，全国海关科技战线担当奉献、改革创新，大力推进科技创新应用，为海关依法全面履职提供了强有力的支撑保障。

当前，海关科技创新积累为实施科技兴关打下了坚实基础，新技术的快速发展为实施科技兴关创造了条件，推进新海关建设对实施科技兴关提出了更高要求，全国海关要深刻认识科技兴关面临的形势。

会议要求，全国海关要准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，认真落实党的十九大部署，坚持党对海关科技工作的全面领导，坚持把科技创新摆在海关工作全局位置，坚持把创新作为引领发展的第一动力，坚持把自主创新作为科技创新必由之路，坚持科技创新和体制机制创新双轮驱动，坚持把人才作为科技创新的核心要素，马上就办、真抓实干，锲而不舍、一以贯之，集全国海关之力，加快实施科技兴关，圆满完成好科技创新各项任务。

会议强调，要认真落实海关总署党委出台的全面推进科技兴关意见及海关科技发展规划，到2021年实现智慧海关基本建成，到2025年全面实现智慧海关，海关科技水平跻身世界前列，在关键领域领跑全球海关科技发展。要实现从应用创新为主到应用创新与科技创新并重、从发挥支撑保障作用到发挥支撑引领作用的根本性转变，加快科技创新步伐，不断提升原始创新能力，支撑保障和创新引领两手抓、两手都要硬，深入推进业务科技一体化。要在科技创新、技术保障、政策机制上求突破，大力推进新技术应用，推动智能化监管基础设施建设，加快形成有利于科技人才成长的培养、使用和激励机制，营造良好创新环境。

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