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乐安县税务局助推减税降费政策落地生根

2019年04月18日18:43  来源：中国网
 

　　为确保各项“减税降费”政策落地生根，国家税务总局乐安县税务局严格按照上级的决策部署和目标要求，精准对标对表，确保减税降费工作的有序推进。

动员会

　　江西乐安县税务局多次召开“减税降费”工作推进会，成立实施减税降费工作领导小组，党委书记、局长任组长，其他局领导任副组长，下设办公室、政策落实组、征管核算组、督察督办组，服务宣传组等工作组，并明晰工作职责，强化工作统筹，抽调精干力量，组成专门班子，实行集中办公。

　　2月初，该局实施减税降费工作领导小组成员迅速行动，制定贯彻落实减税降费政策措施工作方案以及《减税降费普惠政策分户宣传卡》《小微企业普惠性税收减免政策明白卡》等税收宣传资料。通过在办税大厅外悬挂标语横幅，在电视台播放《致全县纳税人、缴费人的一封信》公告，在办税大厅设置“咨询服务岗”，举办纳税人学堂进行培训、上门辅导等方式，确保纳税人能够第一时间享受到减税降费政策红利。

　　为确保减税降费政策应懂尽懂，乐安县税务局做实培训方案，加强内外统筹，开展政策解读、案例分析、实操演示，组织开展专题培训，确保学得懂、答得准。通过一线人员集中考试、窗口干部随机抽测等方式，检验培训效果。全县税务系统共开展1500余人次业务培训，保证了一线人员熟练掌握政策文件和系统操作。通过纳税人学堂、上门辅导、专题宣讲等方式开展面对面政策辅导，全县共开展减税降费辅导会8场，培训纳税人3500多户。在办税服务厅设立减税降费宣传专区和小微企业咨询服务岗，导税台配备熟悉政策的业务干部，同时利用微信互动解答、预约特色培训、音视频资料下载等，确保小微企业涉税诉求有处提、疑惑有人解、事项有人办。

　　2月以来，乐安县税务局减税降费宣传工作以地毯式铺开，在全县开展全覆盖减税降费普惠政策宣传。每到一处，宣传小组都向纳税人详细计算减税降费后具体实惠，让大家清楚“红包”重量。

　　江西某旅游开发有限公司新春期间，乐安县九瀑峡景区日均接待游客人数达上千人次，仅增值税小规模纳税人免税标准从原来月销售额3万元提高至10万元这一项政策，九瀑峡景区每月就可少缴税款2500元，“我们将减税红包用于漂流设备更新和环境优化，吸引了更多游客来玩。”江西九瀑峡旅游开发有限公司办税人员说。

　　江西某大酒店有限公司小刘说“我们酒店月收入都会超过10万元，但附加税减半征收，企业所得税适合减按25%计入应纳税所得额，一年下来就可就省下近3.6万元资金呢，实实在在享受到税收红利。”（国家税务总局乐安县税务局 戴勇平 王川）

(责编：白宇)
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