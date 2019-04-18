乐安县税务局助推减税降费政策落地生根

为确保各项“减税降费”政策落地生根，国家税务总局乐安县税务局严格按照上级的决策部署和目标要求，精准对标对表，确保减税降费工作的有序推进。
动员会
江西乐安县税务局多次召开“减税降费”工作推进会，成立实施减税降费工作领导小组，党委书记、局长任组长，其他局领导任副组长，下设办公室、政策落实组、征管核算组、督察督办组，服务宣传组等工作组，并明晰工作职责，强化工作统筹，抽调精干力量，组成专门班子，实行集中办公。
2月初，该局实施减税降费工作领导小组成员迅速行动，制定贯彻落实减税降费政策措施工作方案以及《减税降费普惠政策分户宣传卡》《小微企业普惠性税收减免政策明白卡》等税收宣传资料。通过在办税大厅外悬挂标语横幅，在电视台播放《致全县纳税人、缴费人的一封信》公告，在办税大厅设置“咨询服务岗”，举办纳税人学堂进行培训、上门辅导等方式，确保纳税人能够第一时间享受到减税降费政策红利。
为确保减税降费政策应懂尽懂，乐安县税务局做实培训方案，加强内外统筹，开展政策解读、案例分析、实操演示，组织开展专题培训，确保学得懂、答得准。通过一线人员集中考试、窗口干部随机抽测等方式，检验培训效果。全县税务系统共开展1500余人次业务培训，保证了一线人员熟练掌握政策文件和系统操作。通过纳税人学堂、上门辅导、专题宣讲等方式开展面对面政策辅导，全县共开展减税降费辅导会8场，培训纳税人3500多户。在办税服务厅设立减税降费宣传专区和小微企业咨询服务岗，导税台配备熟悉政策的业务干部，同时利用微信互动解答、预约特色培训、音视频资料下载等，确保小微企业涉税诉求有处提、疑惑有人解、事项有人办。
2月以来，乐安县税务局减税降费宣传工作以地毯式铺开，在全县开展全覆盖减税降费普惠政策宣传。每到一处，宣传小组都向纳税人详细计算减税降费后具体实惠，让大家清楚“红包”重量。
江西某旅游开发有限公司新春期间，乐安县九瀑峡景区日均接待游客人数达上千人次，仅增值税小规模纳税人免税标准从原来月销售额3万元提高至10万元这一项政策，九瀑峡景区每月就可少缴税款2500元，“我们将减税红包用于漂流设备更新和环境优化，吸引了更多游客来玩。”江西九瀑峡旅游开发有限公司办税人员说。
江西某大酒店有限公司小刘说“我们酒店月收入都会超过10万元，但附加税减半征收，企业所得税适合减按25%计入应纳税所得额，一年下来就可就省下近3.6万元资金呢，实实在在享受到税收红利。”（国家税务总局乐安县税务局 戴勇平 王川）
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】