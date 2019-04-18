减税降费暖人心 税宣快递进万家

“您好，我是邮政公司的快递员，这是您的包裹，请签收，您还可以扫描包裹上的这个二维码登陆新疆税务电子税务局APP了解国家新出台的减税降费政策哟”。

原来在第28个税收宣传月中，叶城县税务局为扩大减税降费政策宣传的惠及面，联合多家物流公司，安排19名青年成员和快递员将印有“落实减税降费 促进经济高质量发展”宣传月主题标语和新疆税务微信公众号、新疆税务电子税务局APP二维码的税宣小广告贴在准备配送的包裹上，让快递小哥化身“税宣大使”，将一件件精心准备的“税宣包裹”送到每一位客户手中。

税宣快递出发啦

邮政公司快递员将包裹装进了快递车内，他的“新”车吸引了物流园内大批路人的注意，他高兴的邀请大家扫码关注他车上的微信公众号，了解今年减税降费政策。在将这份特殊的快递送到客户手中时，他还主动地教大家扫码，并送上了“致纳税人一封信”、“扫一扫减税降费全知道”、“增值税改革100问”等宣传手册及海报。他说:“今天很高兴能参与这场有意义的宣传活动，我也关注了微信公众号，我一定向身边的人大力宣传党的好政策”。

当天，青年队成员还走访了爱民物流园内的公司，宣传了增值税改革各项政策及减税降费政策。叶城县新吉通托运部负责人向来宣传的税务干部介绍了公司经营状况，叶城县税务局副局长张陆河现场做了记录，要求相关部门负责人听认真、记仔细，针对企业在减税降费中的难点和痛点，实事求是地予以答复和解决。

悠悠税宣情，惠普进万家。本次宣传活动有效拉近了与广大群众的距离，增进了沟通，加深了了解，以丰富的形式、新颖的风格，使税收工作更接地气，让减税降费政策红利惠及全县广大纳税人和缴费人，助推了叶城县经济的高质量发展。（叶城县税务局 王婷 金效林)

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