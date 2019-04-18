《中国工业史》编纂工作会议在京召开 预计2021年完成初步编纂

人民网北京4月18日电 （栗翘楚）今天上午，由中国工业经济联合会（以下简称“中国工经联”）主办的2019年《中国工业史》编纂工作会议在京召开。中国工业经济联合会会长李毅中、执行副会长路耀华出席会议并讲话，执行副会长兼秘书长熊梦主持会议。目前《中国工业史》各卷已经完成了“三级大纲”和“大事记”的编纂任务，全面进入到初稿写作阶段，总目标是在2021年初步完成《中国工业史》的编纂工作。
李毅中指出，编纂《中国工业史》要坚持马克思主义的唯物史观，要统一思想，步调一致，完成好编纂任务。《中国工业史》要坚持做到‘六字要求’，即真实、科学、共识。一是工业各行业的历史不一，所选用的事件、人物、数据、图片、资料等一定要真实。二是按照科学的态度编纂，且在对工业历史事件评价上更需要科学态度。三是要在全社会得到共识。
路耀华从构架和内容设计、编纂规范、专家指导团队等七个方面对《中国工业史》的编纂成果进行了肯定。
据了解，《中国工业史》的编纂采用综合体体例。各卷根据实际情况可分为上、下或上、中、下册，每册约100万字，总规模约5000万字，共计19卷。《中国工业史》各卷已经完成了“三级大纲”和“大事记”的编纂任务，全面进入到初稿写作阶段。其中“医药卷”、“有色卷”、“建材卷”均已完成了初稿写作。2019年还将有10个分卷完成初稿编纂。由130位史学专家和行业专家组成的审定机构已经建立，并启动书稿审定工作。
来自工信部规划司、工信部工业文化发展中心、国务院国资委管理局、国资委新闻中心、中共中央党校、国家档案馆、中国历史研究院的领导，《中国工业史》审定委员会专家，《中国工业史》各分卷编纂委员会、审定委员会、编辑部负责人等300多人出席了会议。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】