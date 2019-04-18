《中国工业史》编纂工作会议在京召开 预计2021年完成初步编纂

人民网北京4月18日电 （栗翘楚）今天上午，由中国工业经济联合会（以下简称“中国工经联”）主办的2019年《中国工业史》编纂工作会议在京召开。中国工业经济联合会会长李毅中、执行副会长路耀华出席会议并讲话，执行副会长兼秘书长熊梦主持会议。目前《中国工业史》各卷已经完成了“三级大纲”和“大事记”的编纂任务，全面进入到初稿写作阶段，总目标是在2021年初步完成《中国工业史》的编纂工作。

李毅中指出，编纂《中国工业史》要坚持马克思主义的唯物史观，要统一思想，步调一致，完成好编纂任务。《中国工业史》要坚持做到‘六字要求’，即真实、科学、共识。一是工业各行业的历史不一，所选用的事件、人物、数据、图片、资料等一定要真实。二是按照科学的态度编纂，且在对工业历史事件评价上更需要科学态度。三是要在全社会得到共识。

路耀华从构架和内容设计、编纂规范、专家指导团队等七个方面对《中国工业史》的编纂成果进行了肯定。

据了解，《中国工业史》的编纂采用综合体体例。各卷根据实际情况可分为上、下或上、中、下册，每册约100万字，总规模约5000万字，共计19卷。《中国工业史》各卷已经完成了“三级大纲”和“大事记”的编纂任务，全面进入到初稿写作阶段。其中“医药卷”、“有色卷”、“建材卷”均已完成了初稿写作。2019年还将有10个分卷完成初稿编纂。由130位史学专家和行业专家组成的审定机构已经建立，并启动书稿审定工作。

来自工信部规划司、工信部工业文化发展中心、国务院国资委管理局、国资委新闻中心、中共中央党校、国家档案馆、中国历史研究院的领导，《中国工业史》审定委员会专家，《中国工业史》各分卷编纂委员会、审定委员会、编辑部负责人等300多人出席了会议。

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