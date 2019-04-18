《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》显示：我国数字经济规模占GDP比重超三成

人民网北京4月18日电 （栗翘楚）今天下午，由中国信息通信研究院主办，数字经济推进方阵、数字中国产业发展联盟承办的“2019中国数字经济发展论坛”暨《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》（以下简称《白皮书》）发布仪式在京召开。《白皮书》显示，我国数字经济持续快速发展，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，增长20.9%，占GDP比重为34.8%。

《白皮书》由中国信息通信研究院总工程师余晓晖发布。《白皮书》指出，2018年全国各地数字经济发展成效显著，广东省规模最大，超过4万亿元；贵州省增速最快，超过20%；北京市占比最高，超过50%。数字产业化结构优化，2018年数字产业化规模达到6.4万亿元，占GDP比重为7.1%。其中，软件和信息技术服务业、互联网行业增长较快，收入同比分别增长14.2%和20.3%。产业数字化深入推进，2018年产业数字化规模超过24.9万亿元，同比名义增长23.1%，占GDP比重27.6%。工业、服务业、农业数字经济占行业增加值比重分别为18.3%、35.9%和7.3%。数字化治理能力全面提升，我国数字化治理已逐渐形成多方共治格局，依法治理、协同治理能力不断提升，营造出规范有序、包容审慎、鼓励创新的发展环境。数字经济吸纳就业能力显著提升，2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，占当年总就业人数的24.6%，同比增长11.5%，显著高于同期全国总就业规模增速。

主题演讲环节，六位行业专家从不同的角度阐述不同领域内数字经济的发展趋势。国务院发展研究中心市场经济研究所王微所长指出数字科技是数字经济核心生产力，推动传统产业创新转型。全国科技兴市经济研究会胥和平理事长指出科技创新密集突破、产业变革深入推进，数字经济成为引领创新、推动产业变革的新动能。浙江省工业和信息化研究院兰建平院长介绍浙江省把数字经济作为“一号工程”，构建以数字经济为核心、新经济为引领的现代化经济体系。华为公司高级副总裁、数字转型首席战略官车海平指出数字经济牵引ICT产业及智能基础设施升级，推动电信行业整体产业链的数字化转型。北京大学光华管理学院董小英教授从战略、资源、能力、资产和结果层，分析了企业数字化转型的发展模式和路径。

圆桌对话环节，北京邮电大学计算机学院院长苏森，腾讯研究院竞争政策办公室首席经济学顾问吴绪亮，北京大学市场与网络经济研究中心研究员陈永伟，西安邮电大学经济与管理学院院长张鸿，中国信通院政策与经济研究所副所长何伟等七位专家，围绕“壮大数字经济，推动高质量发展”展开了深入讨论。

本次论坛邀请了来自国家统计局、国资委、国务院发展研究中心的专家，以及国际机构、科研院所、行业协会、高校和企业的代表，共计四百余人。

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