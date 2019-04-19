人民币汇率预期平稳（锐财经）

4月18日，国务院新闻办公室举行2019年一季度外汇收支数据情况发布会。国家外汇管理局新闻发言人王春英在会上介绍，今年以来，外汇市场运行呈现了更加平稳的状态，主要渠道跨境资金流动都出现了一些积极变化。未来，在国内经济和政策等稳定因素主导下，中国跨境资金流动会保持平稳运行、基本平衡的发展格局，人民币汇率预期平稳。

外汇市场供求基本平衡

“2019年一季度，人民币汇率总体稳定，我国跨境资金流动保持平稳，外汇市场供求基本平衡。”王春英在介绍一季度外汇收支情况时如是说。

具体来看，人民币汇率在全球主要货币中表现相对突出。一季度美元指数上升1.2%，新兴市场货币指数上升0.7%，人民币对美元汇率中间价升值1.9%。人民币对中国外汇交易中心的一揽子货币上涨1.9%。

外汇市场供求呈现基本平衡。从银行代客涉外外汇收付款数据看，1月顺差257亿美元，2月顺差44亿美元，3月顺差33亿美元。从银行结售汇数据看，1月顺差121亿美元，2月逆差150亿美元，3月逆差61亿美元。“如果综合考虑远期结售汇和期权交易等其他供求因素，2019年以来我国外汇市场供求延续自主平衡格局。”王春英表示。

王春英指出，与此同时，人民币汇率预期平稳，市场情绪稳定，主要渠道的跨境资金流动状况也有进一步改善，一季度货物贸易跨境资金净流入明显增加。直接投资、证券投资项下跨境资金流入和结汇都有所上升。另外，个人结售汇保持稳定，个人净购汇同比下降22%。

根据外汇局数据，一季度，境外机构净买入债券和上市股票的金额分别是95亿美元和194亿美元。

“数据表明，随着证券市场对外开放逐步深化，国内市场对外资保持了比较强的吸引力，我国证券投资项下资金流入比较稳定。在这期间，国际收支保持了基本平衡，外汇市场运行比较平稳。”王春英说。

境外资本流入有空间

2018年一季度，中国曾出现经常账户逆差，今年形势如何？

王春英介绍，初步估计，2019年一季度经常账户将呈现一定规模顺差。其中，货物贸易顺差同比扩大，服务贸易逆差同比收窄。未来，从货物贸易看，在成熟、完备的制造业基础支持下，在持续推动的转型升级中，我国相关产品将维持比较强的国际竞争力。从服务贸易看，随着国内服务质量不断提高，生态环境不断改进、教育水平不断提升，上述“软实力”的提升会使国内居民的跨境消费更加理性和平稳，有利于经常账户平衡发展。

“在经常账户更趋平衡的情形下，我国资本项下也会呈现相对均衡的发展态势，国际收支将总体保持基本平衡。”王春英说，境外资本流入规模将继续提升。从2018年国际收支情况看，境外各类资本净流入4838亿美元，较2017年增长9%。其中，来自于直接投资性质的资本净流入增长23%，占比为42%；来自证券投资的资本净流入增长29%，占比33%。

王春英表示，未来，直接投资方面，仍有比较大的潜力吸引外国来华直接投资。证券投资方面，目前债市、股市市场中外资占比只有2%-3%的水平，在进一步扩大开放和便利化政策下，未来我国将成为全球投资者多元化配置资产的重要目的地，境外资本流入仍具有较大提升空间。

“此外，我国对外投资也会稳步增长。2018年，我国各类对外投资净增加3532亿美元，比2017年多增6%。其中，直接投资、对外贷款等性质的对外投资增加比较多。未来，境内主体对外直接投资、证券投资以及贷款等项下的投资需求依然存在，总体仍会保持平稳增长，有利于资本项下的跨境资本流动均衡发展。”王春英说。

推动金融市场双向开放

谈及下一步外汇收支形势的发展变化，王春英表示，当前内外部环境总体有利于外汇供求保持基本平衡。第一，国内经济基本面总体良好，是保持外汇市场平稳运行的内部基础；第二，全方位对外开放为跨境资金流动或者跨境投资均衡发展提供了非常好的政策基础；第三，中美经贸磋商取得了实质性进展，在稳定市场情绪方面发挥了重要作用。

“此外，3月份美联储议息会议释放出2019年不加息的信号，并计划在9月末停止缩表，这将对美元汇率和利率走势产生一定影响，这些影响会对我国外汇市场平稳运行提供更多有利条件。”王春英说。

王春英进一步指出，当然，外部影响因素中还有一些不稳定、不确定因素。比如说，全球经济增长放缓，贸易保护主义影响国际贸易发展和市场信心，国际政治方面也存在不稳定因素，部分新兴经济体波动风险仍然存在等。“但看问题是看主流，综合来看，在国内经济和政策等稳定因素主导下，预期未来中国跨境资金流动会保持平稳运行、基本平衡的发展格局。”

“今年这样的开局之下，外汇管理会继续平衡好推改革与防风险的关系，首先我们将深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局。第二是维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，保障外汇储备安全、流动以及保值增值，维护国家经济金融安全。”王春英说。

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