通关更便利 企业更省心

企业注册更快了，通关申报证书更简单了，通关时间缩短了——近年来，中国出台了一系列政策简化通关流程，提高通关效率，降低通关费用，促进跨境贸易便利化。

持续推进单证简化，报关更省心。2019年1月1日起，商务部、海关总署公告取消汽车零部件自动进口许可证；海关总署全面推广电子报关委托，不再要求企业在申报环节提交纸质报关委托书；进出口申报环节企业已无需向海关提交装箱清单；北京、天津、上海等地进行了原产地证书自助打印改革试点，出口企业无需再前往海关签证点，只需点点鼠标，足不出户就可以轻松获得海关签发的出口货物原产地证书……一系列措施大大简化了报关流程，目前，需在进出口环节验核的监管证件数量较去年同期已缩减近一半，除安全保密需要等特殊情况外，全部实现联网比对核查。

进出口“提前申报”、“单一窗口”实现“一单多报”，效率更高了。海关总署推广应用进出口“提前申报”，明确“提前申报”模式下，修改进口日期，以及由于装运、配载等原因造成货物变更运输工具的，不予记录报关差错。国际航行船舶通过“单一窗口”实现“一单多报”，指导上海、天津等主要港口制定口岸经营服务企业场内转运、吊箱移位、掏箱和货方提箱等操作时限标准，通过“单一窗口”、港口电子数据交换中心等信息平台向进出口企业、口岸作业场站推送查验通知，增强通关时效的可预期性。截至2019年3月，当月进口整体通关时间为42.08小时，较2018年12月缩短0.42小时；出口整体通关时间为4.43小时，较2018年12月缩短了0.33小时。

本月底，浙江自贸试验区《常态化企业开办“一日办”实施方案》将全面实施。《方案》以减事项、减环节、减时间为目标，通过物理布局的整合和线上平台的应用，实现线上线下双规运行，实现工商登记、公章刻制、银行开户、发票领取四个环节一个工作日（8个小时）内完成，将大大提升企业注册效率。

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