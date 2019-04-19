通关更便利 企业更省心

企业注册更快了，通关申报证书更简单了，通关时间缩短了——近年来，中国出台了一系列政策简化通关流程，提高通关效率，降低通关费用，促进跨境贸易便利化。
持续推进单证简化，报关更省心。2019年1月1日起，商务部、海关总署公告取消汽车零部件自动进口许可证；海关总署全面推广电子报关委托，不再要求企业在申报环节提交纸质报关委托书；进出口申报环节企业已无需向海关提交装箱清单；北京、天津、上海等地进行了原产地证书自助打印改革试点，出口企业无需再前往海关签证点，只需点点鼠标，足不出户就可以轻松获得海关签发的出口货物原产地证书……一系列措施大大简化了报关流程，目前，需在进出口环节验核的监管证件数量较去年同期已缩减近一半，除安全保密需要等特殊情况外，全部实现联网比对核查。
进出口“提前申报”、“单一窗口”实现“一单多报”，效率更高了。海关总署推广应用进出口“提前申报”，明确“提前申报”模式下，修改进口日期，以及由于装运、配载等原因造成货物变更运输工具的，不予记录报关差错。国际航行船舶通过“单一窗口”实现“一单多报”，指导上海、天津等主要港口制定口岸经营服务企业场内转运、吊箱移位、掏箱和货方提箱等操作时限标准，通过“单一窗口”、港口电子数据交换中心等信息平台向进出口企业、口岸作业场站推送查验通知，增强通关时效的可预期性。截至2019年3月，当月进口整体通关时间为42.08小时，较2018年12月缩短0.42小时；出口整体通关时间为4.43小时，较2018年12月缩短了0.33小时。
本月底，浙江自贸试验区《常态化企业开办“一日办”实施方案》将全面实施。《方案》以减事项、减环节、减时间为目标，通过物理布局的整合和线上平台的应用，实现线上线下双规运行，实现工商登记、公章刻制、银行开户、发票领取四个环节一个工作日（8个小时）内完成，将大大提升企业注册效率。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】