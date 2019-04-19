中国与一带一路沿线国家货物贸易额超6万亿美元

4月18日，商务部举行例行新闻发布会，就近期经贸领域热点问题作了介绍。在发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，自2013年“一带一路”合作倡议提出以来，中国始终秉持“共商、共建、共享”的原则，与有关国家一道，积极推进贸易畅通建设。如今，中国与有关国家经贸合作水平不断提高，“一带一路”已经成为相关国家合作共赢、共同发展的重要平台。

具体来看，“一带一路”经贸合作水平不断提高主要有几方面表现：

一是贸易往来不断扩大。2013—2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元，年均增长4%，高于同期中国对外贸易增速，占我国货物贸易总额的比重达到27.4%。

二是贸易方式创新加快。“丝路电商”正在成为国家间经贸合作的新渠道。中国已经和17个国家建立了双边电子商务合作机制，在金砖国家等多边机制下，形成了电子商务合作文件，企业对接和品牌培育等实质性步伐加快。同时，跨境电商等新业态、新模式也为“一带一路”贸易畅通提供了新的动力。

三是投资合作持续深化。2013—2018年，中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元，年均增长5.2%。在沿线国家新签对外承包工程合同额超过6000亿美元，年均增长11.9%。截至目前，中国企业在“一带一路”沿线国家建设了一批境外经贸合作区，累计投资超过300亿美元，成为当地经济增长、产业集聚的重要平台，带动东道国就业近30万人。

四是重大项目落地见效。一批铁路、公路、港口等重大基础设施项目建成，比如马尔代夫的中马友谊大桥通车、亚吉铁路开通运营，瓜达尔港具备完全作业能力，受到当地人民的普遍欢迎。能源、资源合作、制造业领域重大项目顺利推进，部分已经竣工投产。

高峰透露，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，商务部将牵头举办贸易畅通和境外经贸合作区两个分论坛。“我们相信，各方将会充分利用这一平台，凝聚更多经贸合作的新共识，以务实举措推动共建‘一带一路’实现高质量发展。”高峰说。

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