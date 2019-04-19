一季度西藏边民互市贸易增长38.4%

新华社拉萨4月18日电 （记者刘洪明）2019年第一季度，西藏自治区边民互市贸易进出口总值达到516.2万元，与去年同期相比增长38.4%，主要以方便面、大米、饮料、染发剂、副食等为主。

记者18日从拉萨海关获悉，一季度，西藏边民互市贸易出口119.4万元，增长237.4%；进口396.8万元，增长17.5%。

据海关工作人员介绍，一季度，西藏边民互市贸易进出口增长的原因是今年以来吉隆口岸扩大了边民证件的发放范围，边民参与互市贸易的热情日益高涨，同时，基础设施日趋完善，加强了与尼泊尔的互联互通，口岸营商环境得到了进一步提高。另外，海关方面优化了通关流程和作业方式，最大限度地将国家“兴边富民”政策落在实处。

记者了解到，随着季节性口岸（通道）普兰和亚东将于5月份结束冬季监管模式，吉隆边民互市贸易场所完成建设，第二季度西藏边民互市贸易有望迎来新的增长。

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