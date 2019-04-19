一季度西藏边民互市贸易增长38.4%

新华社拉萨4月18日电 （记者刘洪明）2019年第一季度，西藏自治区边民互市贸易进出口总值达到516.2万元，与去年同期相比增长38.4%，主要以方便面、大米、饮料、染发剂、副食等为主。
记者18日从拉萨海关获悉，一季度，西藏边民互市贸易出口119.4万元，增长237.4%；进口396.8万元，增长17.5%。
据海关工作人员介绍，一季度，西藏边民互市贸易进出口增长的原因是今年以来吉隆口岸扩大了边民证件的发放范围，边民参与互市贸易的热情日益高涨，同时，基础设施日趋完善，加强了与尼泊尔的互联互通，口岸营商环境得到了进一步提高。另外，海关方面优化了通关流程和作业方式，最大限度地将国家“兴边富民”政策落在实处。
记者了解到，随着季节性口岸（通道）普兰和亚东将于5月份结束冬季监管模式，吉隆边民互市贸易场所完成建设，第二季度西藏边民互市贸易有望迎来新的增长。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】