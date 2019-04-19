170多份
截至目前，我国已与150多个国家和国际组织签署170多份合作文件
1.4万列
截至今年3月底，中欧班列累计开行数量超过1.4万列，基本实现“去一回一”
本报北京4月18日电 （记者丁怡婷）18日，记者从国家发改委新闻发布会上获悉：近6年来，我国秉持“共商、共建、共享”原则，推动“一带一路”建设取得重要进展和显著成效。
政策沟通方面，我国已与150多个国家和国际组织签署170多份合作文件，其中有发展中国家，也有发达国家，还有不少发达国家的公司、金融机构与我国合作开拓第三方市场。
设施联通方面，中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等项目扎实推进，瓜达尔港、汉班托塔港、哈利法港等建设进展顺利。截至3月底，中欧班列累计开行数量超过1.4万列，基本实现“去一回一”，通达境外15个国家50个城市。
贸易畅通方面，2013年至2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元。中白工业园、中埃苏伊士经贸合作区等稳步推进。
资金融通方面，我国先后与20多个沿线国家建立了双边本币互换安排，与7个国家建立了人民币清算安排。与国际货币基金组织联合建立了能力建设中心。
民心相通方面，在科技交流、教育合作、文化旅游、绿色发展、对外援助等方面取得一系列成果。
据介绍，我国将遵循市场原则和国际惯例，发挥企业主体和政府引导作用，落实好即将召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成的成果，进一步凝聚合作共识，扎实推进互联互通建设，持续加强国际产能合作，大力拓展第三方市场合作，促进共建“一带一路”高质量发展。
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