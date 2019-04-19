人民网>>财经

与一带一路沿线国家货物贸易总额

近6年超6万亿美元

2019年04月19日04:50  来源：人民网－人民日报
 

　　170多份

　　截至目前，我国已与150多个国家和国际组织签署170多份合作文件

　　1.4万列

　　截至今年3月底，中欧班列累计开行数量超过1.4万列，基本实现“去一回一”

　　　　

　　本报北京4月18日电 （记者丁怡婷）18日，记者从国家发改委新闻发布会上获悉：近6年来，我国秉持“共商、共建、共享”原则，推动“一带一路”建设取得重要进展和显著成效。

　　政策沟通方面，我国已与150多个国家和国际组织签署170多份合作文件，其中有发展中国家，也有发达国家，还有不少发达国家的公司、金融机构与我国合作开拓第三方市场。

　　设施联通方面，中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等项目扎实推进，瓜达尔港、汉班托塔港、哈利法港等建设进展顺利。截至3月底，中欧班列累计开行数量超过1.4万列，基本实现“去一回一”，通达境外15个国家50个城市。

　　贸易畅通方面，2013年至2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元。中白工业园、中埃苏伊士经贸合作区等稳步推进。

　　资金融通方面，我国先后与20多个沿线国家建立了双边本币互换安排，与7个国家建立了人民币清算安排。与国际货币基金组织联合建立了能力建设中心。

　　民心相通方面，在科技交流、教育合作、文化旅游、绿色发展、对外援助等方面取得一系列成果。

　　据介绍，我国将遵循市场原则和国际惯例，发挥企业主体和政府引导作用，落实好即将召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成的成果，进一步凝聚合作共识，扎实推进互联互通建设，持续加强国际产能合作，大力拓展第三方市场合作，促进共建“一带一路”高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月19日 01 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved