发挥投资关键作用 持续释放内需潜力（权威发布）

本报北京4月18日电 （记者丁怡婷）17日发布的一季度宏观经济数据显示，国内生产总值、就业、消费、国际收支等主要宏观经济指标运行在合理区间，经济结构持续优化，市场预期明显改善。今年，经济走势如何？重点领域改革进展如何？清费减负大礼包具体怎么落实？国家发改委18日举行新闻发布会回应社会关切。
近期一些国家和国际机构纷纷下调本国或地区经济增长预期，外部环境是否会给中国经济增长带来压力？
“我们也关注到经济运行面临的一些突出问题和困难挑战，包括世界经济增势疲弱等问题，但并不会改变我国经济发展的基本面和向好态势。”发改委新闻发言人袁达认为，一季度GDP同比增长6.4%，与去年四季度持平，特别是3月份主要经济指标明显回升，好于市场预期。随着我国经济发展动力提升、政策效应显现、市场信心增强，完全有信心、有条件、有能力实现年度经济社会发展预期目标。
充分发挥投资的关键作用，持续释放内需潜力，能为经济平稳运行提供有力支撑。一季度发改委共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。
一季度中央预算内投资已下达超过80%，保障了重点建设项目资金需求，为实现经济平稳开局发挥了积极作用。下一步将准确把握投资方向，精准补齐发展短板，将有限投资精准用于脱贫攻坚、生态环保、“三农”建设、重大基础设施、社会民生等经济社会发展的关键领域和薄弱环节。
今年以来电力体制改革持续推进。电力市场化交易不断扩大。一季度，全国完成市场化交易电量同比增长24.6%，占全社会用电量的26.8%，占经营性行业用电量的50.5%，其中电力直接交易同比增长40.3%，减少电力用户购电支出131亿元。
增量配电改革试点落地不断推动。目前，已投运试点项目超过60个，还有28个试点项目已开工建设。电力现货市场试点工作平稳推进。广东、山西、甘肃的现货市场正开展模拟试运行，为下一步扩大电力现货交易积累经验和完善系统。
此外，发改委将会同有关部门，聚焦用能、物流、电信等重点领域，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上。
降低一般工商业平均电价，主要措施包括运用降低增值税税率和电价中附加的国家重大水利工程建设基金征收标准的政策空间，加强电网企业成本监管，扩大电力市场化交易规模等。
降低交通运输、物流成本，主要包括全面推广高速公路差异化收费、货车使用非现金支付、客车ETC等优惠政策；下浮铁路货物执行运价；降低货物港务费、引航费等港口收费标准等。
降低电信资费，重点降低移动网络流量资费以及中小企业宽带资费。
清理规范相关服务收费，主要是督促地方降低偏高的燃气工程安装费收费标准，取消公民身份信息认证服务收费等。
“下一步，有关部门将加大对铁路、港口、航空、电信等领域降费政策落实情况的监督检查，确保上述清费减负措施落到实处。”袁达说。
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