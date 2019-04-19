国际贸易“单一窗口”注册用户逾220万家

本报北京4月18日电 （记者杜海涛）记者从此间召开的全国海关科技大会获悉：截至2018年底，国际贸易“单一窗口”标准版实现了与25个部委的系统对接和共享，累计注册用户已达220多万家，日申报业务量500余万票。

据介绍，国际贸易“单一窗口”已建设12项基本服务功能、开发应用系统60个，对外提供服务495项，覆盖全国所有口岸和特殊监管区、自贸试验区、跨境电商综试区。此外，全国海关通过开展机检设备集中审像和智能判图实用化攻关，由机器学习分析非侵入检查设备产生的海量图像，实现对目标物更为精确、快速的智能判断。目前，已采图714万幅、标图79.4万幅，形成算法训练的宝贵样本库。

目前，全国海关正在落实全面推进科技兴关意见及海关科技发展规划，到2021年实现智慧海关基本建成，到2025年全面实现智慧海关，大力推进新技术应用，推动智能化监管基础设施建设。

《 人民日报 》（ 2019年04月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)