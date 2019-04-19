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一季度流向企业部门的信贷融资占比达77.1%，较去年同期的61.6%大幅提升

金融活水涌 经济动力足（经济聚焦）

本报记者 欧阳洁 屈信明

2019年04月19日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　今年一季度社会融资规模明显增长，广义货币增速创下去年3月以来的新高。其中一季度流向企业部门的信贷融资占比达77.1%，较去年同期大幅提升，信贷投向结构逐渐改善优化。

　　货币增速的回升，得益于贷款投放带来的有效货币创造，也因为在积极财政政策下，减税降费促进了企业流动性改善，企业投资意愿和居民消费意愿逐步改善。金融活水滋养实体经济的力度进一步增强。

　　　　 

　　中国人民银行最近公布的数据显示，2019年一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元，其中3月份社会融资规模增量为2.86万亿元，比上年同期多1.28万亿元。3月末，广义货币（M2）余额188.94万亿元，同比增长8.6%，创下去年3月以来的新高。

　　人民币贷款对社会融资规模增长贡献了超一半的增量，一季度人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。3月人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增5777亿元，较2月有显著提升。其中，居民短期贷款增加4292亿元，创历史新高。

　　贷款、地方政府专项债增幅较大，带动社会融资规模增长

　　中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼认为，总体来看，3月份广义货币增速、社会融资规模增量、新增信贷等关键数据增高，是前期货币政策、减税降费等措施发挥作用的体现，同时企业贷款需求也在逐渐恢复，金融活水滋养实体经济的力度进一步增强。

　　从社会融资规模的内部结构来看，贷款仍然是资金投放主力，其次还包括委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票等表外非标融资，企业债券、股票、地方政府专项债。

　　新时代证券首席经济学家潘向东分析，贷款是社会融资规模增长的重要来源，非标融资逐步转正，地方政府专项债大幅增加并提前发行，都带来了社会融资规模的增长。

　　具体来看，去年相关部门整治银行表外业务，清理在通道内空转的信托贷款和委托贷款，两项业务增速下降。央行最新数据显示，一季度委托贷款减少2278亿元，同比少减1031亿元；信托贷款增加836亿元，同比多增109亿元，是近一年以来的单月新高，表外业务有保有压，开始复苏回升。而地方政府专项贷款规模则快速增长，到3月末，地方政府专项债券余额达到7.81万亿元，同比增长40.4%。

　　民生银行首席研究员温彬认为，总体来看，3月社会融资规模增速逐渐企稳回升，市场流动性处于合理充裕水平，居民部门和企业部门信贷有所改善，金融支持实体经济力度增强。下阶段，在融资规模“量”的改善情况下，应更加关注政策传导的通畅性和“价”的合理，不断推进实体经济融资成本降低。

　　信贷投向结构优化，企业融资环境改善，贷款需求增加

　　3月，人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增5777亿元，较2月有显著提升。

　　温彬分析说，3月居民部门和企业部门、新增短期贷款和新增中长期贷款都创下历年或近年3月增量的新高，各项数据的全面改善推动人民币贷款超预期增长。

　　居民贷款方面，3月末，居民短期贷款增加4292亿元，创月度历史新高。居民短期贷款的主体是消费性贷款，过去几年，房地产市场的回暖，往往与消费性贷款的增长趋同，部分消费性贷款有流入房地产市场的迹象，因而相关部门出台政策，明令禁止商业银行发放无指定用途的个人消费贷款，防止贷款作为首付流入房地产市场，一度导致消费性贷款增速下降，目前开始复苏回暖。

　　企业贷款方面，3月企业新增1.07万亿元，同比多增5047亿元。其中，中长期贷款同比多增约1960亿元，票据融资同比多增约1100亿元。

　　企业中长期新增贷款增长，表明企业的贷款需求逐步回升。央行最近发布的《2019年第一季度银行家问卷调查报告》显示，一季度企业贷款总体需求指数为70.4%，比上季提高7.4个百分点。其中制造业贷款需求指数为62.5%，比上季提高3.9个百分点，大中小各类型企业融资需求均提升。

　　信贷投向结构逐渐改善优化。“3月份通常是财政存款下放月，货币投放力度加大，加之多次定向降准后，银行体系流动性也相对充裕，这为信贷的增长创造了良好的流动性环境。”交通银行首席经济学家连平说，一季度新增5.81万亿元人民币贷款中，2.57万亿元投向企业部门中长期贷款，1.38万亿元投向居民部门中长期贷款。一季度流向企业部门的信贷融资占比达到77.1%，较去年同期的61.6%大幅提升，显示出2019年信贷支持实体经济的力度明显增强。

　　市场流动性相对充裕，金融机构配置资产的积极性增强

　　3月末，M2同比增长8.6%，增速出现明显反弹，达到13个月以来的新高。连平分析认为，3月，除信贷超预期增长因素以外，M2明显反弹的原因是市场流动性相对充裕，金融机构配置资产的积极性增强，信用创造能力增强。年初，金融机构配置债券资产的积极性高，目前随着股市回暖，金融机构参与权益类资产的积极性也在增强。加上今年减税降费政策正在逐步落地，财政持续发力，助推M2大幅增长。

　　潘向东认为，M1、M2增速同时回升，显示市场流动性保持在合理充裕水平。“货币增速的回升，既得益于贷款投放带来的有效货币创造，又是因为在积极财政政策之下，减税降费政策措施促进了企业流动性改善，企业的投资意愿和居民的消费意愿逐步改善。此外，本月M0同比增速由-2.4%回升至3.1%，M1由2%回升至4.6%，反映出企业流动性正在改善。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月19日 10 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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