本报北京4月18日电 （记者屈信明）记者从国新办今天举行的新闻发布会上获悉：一季度，我国银行结汇2.94万亿元人民币，售汇3.01万亿元人民币，结售汇逆差607亿元人民币，结售汇逆差明显收窄；银行代客涉外收入5.94万亿元人民币，对外付款5.57万亿元人民币，涉外收付款顺差3676亿元人民币。外汇供求保持基本平衡。

国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍，银行远期结售汇持续顺差，市场预期更加稳定。一季度，银行对客户远期结售汇签约顺差345亿美元，上季度为顺差170亿美元，上年同期为逆差178亿美元，说明当前人民币汇率预期更趋稳定。

据介绍，随着证券市场对外开放逐步深化，国内市场对外资保持了比较强的吸引力，我国证券投资项下资金流入比较稳定。去年境外机构净买入境内债券966亿美元，比2017年增长68%；净买入境内上市股票425亿美元，增长85%。今年一季度，境外机构净买入债券和上市股票的金额分别是95亿美元和194亿美元。未来一段时间，境内证券市场对外开放仍会主要表现为境外资本有序净流入。

今年，外汇管理局将继续促进跨境贸易和投资便利化。进一步支持贸易方式创新，优化外汇管理政策，提升外商投资企业资金汇兑的便利性，支持有条件、有能力的中国企业开展真实合规的对外投资。在稳妥有序推进资本项目开放中，改革合格机构投资者制度，简化准入管理，扩大投资范围，改革QFII和RQFII制度。推进银行间债券市场开放渠道整合。规范境外机构境内发行人民币债券管理，有序推进“熊猫债”市场发展。

去年，我国曾经在一季度出现了经常账户逆差，二、三、四季度恢复为顺差，今年趋势如何？王春英说，当前，我国经常账户处于基本平衡的合理区间。初步估计，一季度经常账户将呈现一定规模顺差。其中，货物贸易顺差同比扩大，服务贸易逆差同比收窄。未来，在成熟、完备的制造业基础支持下，在持续推动的转型升级中，我国相关产品将维持比较强的国际竞争力，经济结构更趋合理，经常账户也会在中长期保持均衡的发展格局。

《 人民日报 》（ 2019年04月19日 10 版）

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