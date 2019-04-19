人民网>>财经

河北霸州都市食品产业园已入驻企业35家

“舌尖”产业 有滋有味

本报记者 史自强

2019年04月19日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　4月里，走进河北霸州市经开区都市食品产业园，一片火热的繁忙景象。益海嘉里、北京稻香村等在建项目快马加鞭。短短数年，这里已入驻食品企业35家，总投资120亿元，“舌尖”上的百亿级产业集群悄然崛起。

　　霸州，曾经钢铁产业当家。2017年，钢铁产能全部退出，在全省率先建成无钢市。去掉曾经“日进斗金”的当家产业，都市食品成为霸州转型升级的突破口之一。

　　“瞄准未来需求升级，才能创造更优供给。”霸州市委书记房欣说，霸州地处京津及雄安新区“金三角”核心，辐射人口约5000万，都市食品产业发展潜力巨大，都市食品产业园应运而生。

　　以新需求引领新供给，霸州不贪大求全，立足市场需求升级，重点聚焦休闲食品、保健食品与功能饮品、航空食品、中央厨房4个产业方向。

　　正在建设的益海嘉里（霸州）食品加工项目，是产业园引进的龙头项目之一，投资20亿元。园区负责人介绍，在供应京、津、雄安等高端消费市场的同时，这个项目还与园内其他食品项目形成上下游配套，特别是能为高端烘焙食品企业提供优质原料。

　　打造“舌尖上”的产业集群，霸州不仅引龙头，还强链、补链、延链，构建食品产业生态圈。

　　清洗、蒸煮、打浆、浓缩……精挑细选的红枣、豆类、鲜花等原材料，在牛氏运昌（霸州）食品有限公司车间内变成了各种美味的馅料。董事长牛玉辰介绍，企业几大系列百余品种馅料长期占领国内高端市场，是北京稻香村、好利来等知名品牌的供货商。

　　牛氏运昌落户霸州，成了入园的首家北京企业。在牛玉辰牵线搭桥下，北京稻香村也在产业园建设了北京域外首个生产基地，两家企业的“缘分”从北京延续到了霸州。牛玉辰说：“在这里成了好邻居，大家的物流运输等成本大幅降低。”

　　“产业好故事”不断上演。以生产爆米花知名的河北爱米球食品有限公司，与河北善味普达食品有限公司原本素不相识。两家企业在产业园内“邂逅”后，联手开发出了小龙虾口味爆米花新品，备受市场追捧。

　　2018年，霸州食品产业产值31.5亿元，税收3.2亿元，占二产税收比重提高到15.5%，连续两年增速超过了40%。

　　“舌尖上”的新产业有滋有味，前景看好。霸州市市长刘志亮说，当地正在加速布局食品机械、材料加工、食品包装、食品检测、食品流通等配套，力促产业链进一步延伸，产业集群做大做强做优。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月19日 10 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved