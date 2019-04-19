“舌尖”产业 有滋有味

4月里，走进河北霸州市经开区都市食品产业园，一片火热的繁忙景象。益海嘉里、北京稻香村等在建项目快马加鞭。短短数年，这里已入驻食品企业35家，总投资120亿元，“舌尖”上的百亿级产业集群悄然崛起。

霸州，曾经钢铁产业当家。2017年，钢铁产能全部退出，在全省率先建成无钢市。去掉曾经“日进斗金”的当家产业，都市食品成为霸州转型升级的突破口之一。

“瞄准未来需求升级，才能创造更优供给。”霸州市委书记房欣说，霸州地处京津及雄安新区“金三角”核心，辐射人口约5000万，都市食品产业发展潜力巨大，都市食品产业园应运而生。

以新需求引领新供给，霸州不贪大求全，立足市场需求升级，重点聚焦休闲食品、保健食品与功能饮品、航空食品、中央厨房4个产业方向。

正在建设的益海嘉里（霸州）食品加工项目，是产业园引进的龙头项目之一，投资20亿元。园区负责人介绍，在供应京、津、雄安等高端消费市场的同时，这个项目还与园内其他食品项目形成上下游配套，特别是能为高端烘焙食品企业提供优质原料。

打造“舌尖上”的产业集群，霸州不仅引龙头，还强链、补链、延链，构建食品产业生态圈。

清洗、蒸煮、打浆、浓缩……精挑细选的红枣、豆类、鲜花等原材料，在牛氏运昌（霸州）食品有限公司车间内变成了各种美味的馅料。董事长牛玉辰介绍，企业几大系列百余品种馅料长期占领国内高端市场，是北京稻香村、好利来等知名品牌的供货商。

牛氏运昌落户霸州，成了入园的首家北京企业。在牛玉辰牵线搭桥下，北京稻香村也在产业园建设了北京域外首个生产基地，两家企业的“缘分”从北京延续到了霸州。牛玉辰说：“在这里成了好邻居，大家的物流运输等成本大幅降低。”

“产业好故事”不断上演。以生产爆米花知名的河北爱米球食品有限公司，与河北善味普达食品有限公司原本素不相识。两家企业在产业园内“邂逅”后，联手开发出了小龙虾口味爆米花新品，备受市场追捧。

2018年，霸州食品产业产值31.5亿元，税收3.2亿元，占二产税收比重提高到15.5%，连续两年增速超过了40%。

“舌尖上”的新产业有滋有味，前景看好。霸州市市长刘志亮说，当地正在加速布局食品机械、材料加工、食品包装、食品检测、食品流通等配套，力促产业链进一步延伸，产业集群做大做强做优。

《 人民日报 》（ 2019年04月19日 10 版）

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