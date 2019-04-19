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5G会速度什么样？实测：看视频拖拽进度条无需缓冲

任笑元

2019年04月19日08:06  来源：北京青年报
 
原标题：5G会速度什么样？实测：看视频拖拽进度条无需缓冲

实测5G 看视频拖拽进度条无需缓冲

北京电信朝阳门营业厅实地体验“5G速度” 下载速率约260Mbps

5G网速会带来怎样的体验？国内首个5G营业厅近日正式落地朝阳门，据介绍，该营业厅内可实现5G试验网络覆盖，市民拿着自己的4G手机，就可以在营业厅里“尝鲜”5G。

昨日午间，北京青年报记者来到位于朝阳门西北角的北京电信朝阳门营业厅。工作人员告诉北青报记者，营业厅内已有5G试验网络的信号，通过专门配置的CPE设备，将5G信号转换为WiFi，用户通过自己的手机连接厅内的免费公共无线网络，就可以体验5G速度了。

不过，工作人员同时提醒北青报记者，由于仍是测试信号，另外用户使用的还是4G手机，所以目前测试环境的速率并不完全代表真正5G商用后的水平，但是，还是会比普通的4G信号要快不少。

体验

现场测速下载速率约260Mbps

在营业厅现场，北青报记者打开某视频APP，看高清视频完全没有卡顿，播放流畅清晰。选择蓝光4K最清晰的版本，拖拽进度条，不到一秒就可以完成缓冲。相比普通4G环境更加顺畅。另一位到店体验用户也告诉记者，体验了用手机看1080P视频，“拉进度条，几乎没有缓冲”。

之后，北青报记者又打开一款流行的网络游戏，初始化从0%到100%也不到一秒就可完成，游戏进程几乎没有延时。在营业厅现场，北青报记者还利用手机测速软件进行了网速测试，显示当时下载速率在262M/bps左右，上传速率则为53.3M/bps。

北青报记者随后也对比测试了普通4G，以及百兆光纤WiFi这两种环境下的手机网速情况。在普通4G信号下，手机测速软件测得的下载速率显示为35.01Mbps，上传速率则为1.45Mbps；在百兆光纤WiFi环境下，测得下载速率为41.07Mbps，上传速率则为42.21Mbps。结合来看，5GWiFi无论比4G手机信号，还是百兆光纤WiFi，在速度上都有显著提升。

技术人员告诉北青报记者，如果是使用专用5G终端设备，则多用户FTP下载速率的峰值最高可达500Mbps，平均速率200Mbps，上传速率则稳定在80Mbps。换句话说，即便在目前的测试环境下，5G速率与4G相比也有10倍量级的明显提升。

进展

5G部署加速推进中

北京电信的工作人员告诉北青报记者，继位于朝阳门的首家5G营业厅之后，预计中国电信还将在北京推出更多家5G体验厅。在这些营业厅里，将提供5G测试网络以及专门的5G体验区，用户可通过现有的4G手机体验5G WiFi，而一旦有5G手机设备的提供，用户则直接通过手机就可以接收到5G信号。

实际上，近期北京三大运营商的5G测试与推进都在紧锣密鼓之中。除了北京电信方面的5G营业厅之外，北京移动方面近日也宣布，在北京5G试验网上，中国移动通过5G手机成功打通了第一个5G电话。

此外，国内首条5G精品参观线路也于近日落地京城。该线路起点为工体北路三里屯北京移动营业厅，途经东四十条和北京移动东直门办公大楼，至美惠大厦结束，全程约3.5公里，5G网络带宽约为200Mbps。

中国联通方面的信息则显示，目前该公司已在全国包括北京在内的17个重点城市部署搭建5G网络，进行了规模化的网络试验。今年2月，伴随着天安门广场多个5G站点的正式开通，北京联通宣布率先实现对广场的5G联通信号全面覆盖，天安门广场已正式进入5G时代，升级成为5G智能广场。

中国联通前天还进一步宣布，该公司用于5G友好体验的首批合作5G手机全部到位，在位于北京西单的中国联通终端与渠道支撑中心，公众首次正式与5G手机“零距离接触”。据悉，中国联通首批5G友好体验终端有12个品牌共15款5G手机，包括OPPO、vivo、华为、小米、中兴、努比亚等知名品牌。(记者 任笑元)

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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