原标题：发改委：预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上

18日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达表示，4月3日，国务院常务会议确定了一批新的减税降费措施，将进一步为企业和群众减负。国家发展改革委将会同有关部门，聚焦用能、物流、电信等重点领域，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上。

他介绍说，国家发展改革委重点将围绕四个方面开展工作：一是关于一般工商业平均电价，在去年基础上再降低10%。二是关于降低交通运输、物流成本。三是关于降低电信资费。重点降低移动网络流量资费，以及中小企业宽带资费。四是关于清理规范相关服务收费。主要是督促地方降低偏高的燃气工程安装费收费标准，取消公民身份信息认证服务收费等。

“下一步，有关部门将加大对铁路、港口、航空、电信等领域降费政策落实情况的监督检查，确保上述清费减负措施落到实处。”袁达说。（记者 孙韶华）

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