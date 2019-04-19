原标题：金融开放将怎样影响我国外汇市场？

随着金融市场开放稳步推进，我国外汇市场运行稳定性引发社会关注。18日，国家外汇管理局新闻发言人王春英在国新办发布会上表示，中国外汇市场的深度和广度有能力吸纳证券等市场开放所带来的影响，全方位对外开放为跨境资金流动均衡发展提供了非常好的政策基础。

外汇局数据显示，2018年，境外各类资本净流入4838亿美元，较上年增长9%。其中，来自直接投资性质的资本净流入增长23%；来自证券投资的资本净流入增长29%。同时，我国各类对外投资净增加3532亿美元，比上年多增6%。其中，直接投资、对外贷款等增加较多。

“中国的金融开放是双向的，无论是资金流入还是流出，全方位对外开放为跨境资金流动均衡发展提供一个很好的政策基础。”王春英表示，外汇局正积极发展开放的、有竞争力的外汇市场，支持证券公司、基金公司等参与外汇市场，丰富外汇市场主体类型。只有更多的主体类型参与进来，外汇市场供求才会表现出多样化。

随着证券市场对外开放逐步深化，国内市场对外资吸引力较强，我国证券投资项下资金流入较快增长。2018年，境外机构净买入境内债券966亿美元，较上年增长68%；净买入境内上市股票425亿美元，较上年增长85%。

近期，有市场人士关注到，外资通过债券市场、股票市场流入中国的现象比较明显。数据显示，今年一季度，境外机构净买入债券和上市股票的金额分别是95亿美元和194亿美元。

在王春英看来，中国外汇市场的深度和广度有能力吸纳证券市场开放带来的影响。一方面，我国外汇市场的发展和建设取得了长足进步，已具备基本完备的产品体系和国际市场主流的交易清算机制；另一方面，我国拥有适应实体经济和市场需求的交易机制，便利境外机构投资者外汇兑换和外汇风险对冲；此外，资本市场对外开放和互联互通，增强了人民币汇率弹性，丰富了交易主体和交易渠道，可有效地吸纳证券市场开放所带来的影响。

“未来一段时间，境内证券和债券市场对外开放仍会主要表现为境外资本有序净流入。”王春英介绍，目前在中国债券和股票市场中，外资持有比重仍然比较低，占比都在2%到3%左右。这个水平不仅明显低于发达国家，也低于一些主要的新兴市场国家，未来仍有较大提升空间。

在金融市场开放过程中，如何确保外汇市场的稳定性？王春英表示，我国经济基本面持续良好，经济结构继续优化，有助于金融市场持续稳健运行。通过继续完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率弹性，会更好地发挥汇率调节宏观经济以及国际收支的“自动稳定器”作用。外汇局将继续深化外汇市场改革，完善境外投资者外汇兑换和外汇风险对冲配套机制，提前释放汇率避险需求，稳定市场供求。

此外，外汇局表示，将密切监测国内外形势发展变化，积极防范跨境资本流动风险。完善跨境资本流动宏观审慎管理的监测、预警和响应机制，丰富跨境资本流动宏观审慎管理的政策工具箱，以公开、透明和市场化的方式逆周期调节跨境资金流动。严厉打击外汇违法违规活动，保障实体经济真实、合法、合规的需求。

(责编：蒋琪、杨曦)