原标题：药品集中采购步入落地 25个中选药品平均降幅52%

国家组织药品集中采购试点在11个城市步入落地实施阶段

药品集中采购25个中选药品平均降幅52%

近日，国家组织药品集中采购和使用试点在“4+7”11个城市步入落地实施阶段。通过“打包”“4+7”城市的采购量，实施带量采购，25个中选药品平均降幅52%，最大降幅超过90%，降价效应显著。

写入今年政府工作报告的药品集中采购，究竟为老百姓看病带来什么新感受、节省多少买药钱？针对部分人群担心药品质量“打折”、产能不足以及原研药“断供”等情况，记者展开了调查。

一粒小药片的“前后身价”

中选的25个品种里，有3个为原研药，其余22个为通过质量与疗效一致性评价的仿制药。以原研药为例，来自英国阿斯利康的吉非替尼片，中选价格为547元，相比之前2280元，降幅高达76%，这意味着11个试点城市的百姓可以买到全球最低价。

上海是全国率先探索在药品集中采购中试点带量采购的区域，也承担了此次“4+7”试点城市联合采购办公室的日常工作。

在上海市胸科医院呼吸内科，有许多晚期肺癌患者前来就诊，呼吸内科副主任医师王韡旻告诉记者，晚期肺腺癌患者有约一半的人EGFR基因阳性，可以口服靶向药物，如吉非替尼。“我开药时，常常会有老病人对新病人感慨，以前这个药好贵的，吃半年就要6、7万块，现在好了，个人自负只要几百块，昂贵的靶向药用起来也不‘纠结’了。”

不仅中选的原研药“自降身价”，与原研药等效的中选仿制药在11个城市以“跳水价”提供给居民，还倒逼了市场上非中选的同类原研药“低头”。

比如，用于患者预防动脉粥样硬化血栓形成的硫酸氢氯吡格雷片，通过集中采购，中选企业深圳信立泰的仿制药泰嘉价格为22.26元/盒，相当于每片3.18元，比之前每片8.79元，降价64%。泰嘉的“跳水”，也使得法国赛诺菲的原研药波立维的价格降了15%。

上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林表示，通过带量采购，以量换价，药品费用的价格趋向合理。大量的医保资金被合理地节省下来，同时诱导服务和过度浪费等灰色空间也得到了压缩。

一套组合拳的“多点发力”

25种药品价格下降后，如何保障药品的质量和供应，以及其他同类药会不会“消失”，成为老百姓最关心的焦点。

生产质量如何“不打折”？

和以往的省级药品集中采购不同，本次“4+7”集中采购试点是在国家仿制药一致性评价工作取得明显进展，部分仿制药达到和原研药质量疗效一致水平的基础上开展的。也就是说，通过一致性评价的仿制药才有资格与原研药进入下一步的价格竞争，防止“劣币逐良币”。

药品供应如何“不断货”？

此次试点采用了“国家组织、联盟采购、平台操作”的组合措施，有关部门在试点启动之前，对中选企业和相关药品的生产情况进行了摸底，对企业库存进行定期跟踪，保障中选药品“供得上”。

安必生制药技术有限公司董事雷之航说，孟鲁司特钠片中选后，公司提前采购了充足的原料药，并额外投资了一条包装线，解决产能瓶颈。从3月18日开始供货的14个工作日里，已向11个城市2200家医院供货近100万盒，而且通过采购专户分批预付货款机制，3-5日便能收到回款，可以全身心投入到产品质量和供应。

根据《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，在试点地区公立医疗机构报送的采购量基础上，按照试点地区所有公立医疗机构年度药品总用量的60%—70%估算采购总量，进行带量采购。剩余用量，各公立医疗机构仍可采购省级药品集中采购的其他价格适宜的挂网品种。

这意味着，没有中选的药品尤其是“牌子大”“口碑好”的原研药依然在市场上得以保留，患者并不会突然“被断药”。“当然，从培养合理用药习惯的角度，还是提倡大家使用质量同样有保证，但价格更便宜、性价比更高的中选品种。”龚波补充说。

医生处方如何“不偏心”？

质量过硬却没有“营销费用”的药品，在开药阶段如何获得公平竞争的机会？医保部门明确，对采购未中选药品和同类替代品种行为异常的，要加强监督检查频次和力度；对处方用量下降明显的医生，还要加强医师约谈。卫健部门则强调医疗机构要加强处方审核和处方点评，充分发挥临床药师作用，严格落实按通用名开具处方的要求，确保在同等条件下优先选择中选药品，并且将执行情况纳入绩效考核。

一幅新机制的“健康长卷”

2019年政府工作报告中明确提出“完善药品集中采购和使用机制”。如何通过改革，给居民带来更多的健康获得感？

复旦大学公共卫生学院教授胡善联表示，集中采购不仅规避了过去“招采不合一、量价不挂钩、还款不及时”等问题，还会促进药品生产、流通、使用的“全生命周期”质量监管，让药品采购平台更加阳光透明，鼓励医疗机构使用价格适宜的药品，为减轻百姓看病负担发挥更大作用。

多位专家表示，改革应循序渐进、有序推行，确保药企合理利润，给国内医药行业的转型发展提供适应期。

上海市医药集中招标采购事务管理所所长章明表示，在持续推进药品带量采购过程中，也要兼顾百姓的多元用药需求，留好“出气口”，在确保医院优先采购中选药品的同时允许采购其他药品，并有应急保障措施应对特定药品短缺突发状况。

深圳信立泰新产品及专科药总部总经理赵松萍表示，泰嘉作为第一批通过一致性评价的药物，搭上了首趟带量采购的列车。随着企业又有几个产品通过一致性评价，后续将紧跟国家政策，顺势而为。

(责编：杨曦、仝宗莉)