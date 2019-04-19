前三月我国实际使用外资同比增6.5%

18日，记者在商务部例行新闻发布会上获悉，一季度全国新设立外商投资企业9616家，实际使用外资2422.8亿元人民币，同比增长6.5%。其中，3月当月实际使用外资951.7亿元人民币，同比增长8%。
商务部新闻发言人高峰表示，我国吸收外资继续保持稳定增长，结构持续优化。从产业来看，高技术制造业和高技术服务业吸收外资实现大幅增长。数据显示，高技术产业实际使用外资同比增长50.6%，占比达到27.5%，高技术制造业实际使用外资259.7亿元人民币，同比增长14.8%。高技术服务业实际使用外资406.7亿元人民币，同比增长88%。
高峰还介绍，主要投资来源地投资保持较高增速。在主要投资来源地中，韩国、日本、美国、德国、英国、荷兰对华投资分别增长79.6%、6.4%、71.3%、86.1%、12.4%和74.2%；欧盟实际投入外资金额同比增长34.6%（含通过自由港投资数据）。
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