人民网>>财经

国务院：减税降费等惠企政策将抓紧细化配套措施

班娟娟 郭倩

2019年04月19日08:13  来源：经济参考报
 
原标题：国务院：减税降费等惠企政策将抓紧细化配套措施

　　国务院减轻企业负担部际联席会议明确四大任务 减税降费等惠企政策将抓紧细化配套措施

　　4月18日，国务院减轻企业负担部际联席会议在京召开。会议研究部署了2019年减轻企业负担四大重点任务。据悉，今年将深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动。落实减税降费等惠企政策，抓紧细化配套措施。深入实施清单制度，深入清理规范涉企收费和保证金。做好惠企减负政策效果的跟踪分析，完善企业问题台账和督办制度。

　　会议强调，减轻企业负担，是应对当前国内外复杂局势和经济下行压力、落实中央“六稳”要求的重要部署，是深入推进供给侧结构性改革和推动经济高质量发展的重要支撑，是推进“放管服”改革、优化营商环境的重要环节，是支持民营经济和中小企业发展的重要举措。

　　盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，四大重点任务都指向企业反映最多的问题，这些问题都出台了相关政策，但落实效果有待加强。执行政策，抓落实落地是关键，这样才能最大程度发挥政策效应。

　　今年以来，多项减税降费新举措密集出台，4月份更是多次提及。4月3日，国务院常务会议确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。国家发展改革委4月18日表示，将会同有关部门聚焦用能、物流、电信等重点领域出台一系列减税降费措施，包括一般工商业平均电价在去年基础上再降低10%、全面推广高速公路差异化收费、降低移动网络流量资费，以及中小企业宽带资费等政策措施。中办、国办日前印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，在加强财税支持方面，提出推进增值税等实质性减税，对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收减免。

　　此次联席会议再次面向减轻企业负担，提出四大重点任务。一是深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动，加强情况调度和督促检查，确保完成今年《政府工作报告》提出的“对拖欠企业的款项年底前要清偿一半以上，决不允许增加新的拖欠”的目标任务。二是落实减税降费等惠企政策，抓紧细化配套措施，完善工作预案，加强政策宣传和督促检查，让市场主体特别是小微企业有明显感受。三是深入实施清单制度，完善涉企收费清单“一张网”和涉企行政事项清单查询系统，使清单制度在更大的范围内发挥作用，加大对清单之外违规行为的查处力度，深入清理规范涉企收费和保证金，优化营商环境。四是加强对新情况新问题的调查研究，做好惠企减负政策效果的跟踪分析，完善企业问题台账和督办制度，及时回应社会关切。

(责编：杨曦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved