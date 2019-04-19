原标题：国务院：减税降费等惠企政策将抓紧细化配套措施

国务院减轻企业负担部际联席会议明确四大任务 减税降费等惠企政策将抓紧细化配套措施

4月18日，国务院减轻企业负担部际联席会议在京召开。会议研究部署了2019年减轻企业负担四大重点任务。据悉，今年将深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动。落实减税降费等惠企政策，抓紧细化配套措施。深入实施清单制度，深入清理规范涉企收费和保证金。做好惠企减负政策效果的跟踪分析，完善企业问题台账和督办制度。

会议强调，减轻企业负担，是应对当前国内外复杂局势和经济下行压力、落实中央“六稳”要求的重要部署，是深入推进供给侧结构性改革和推动经济高质量发展的重要支撑，是推进“放管服”改革、优化营商环境的重要环节，是支持民营经济和中小企业发展的重要举措。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，四大重点任务都指向企业反映最多的问题，这些问题都出台了相关政策，但落实效果有待加强。执行政策，抓落实落地是关键，这样才能最大程度发挥政策效应。

今年以来，多项减税降费新举措密集出台，4月份更是多次提及。4月3日，国务院常务会议确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。国家发展改革委4月18日表示，将会同有关部门聚焦用能、物流、电信等重点领域出台一系列减税降费措施，包括一般工商业平均电价在去年基础上再降低10%、全面推广高速公路差异化收费、降低移动网络流量资费，以及中小企业宽带资费等政策措施。中办、国办日前印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，在加强财税支持方面，提出推进增值税等实质性减税，对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收减免。

此次联席会议再次面向减轻企业负担，提出四大重点任务。一是深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动，加强情况调度和督促检查，确保完成今年《政府工作报告》提出的“对拖欠企业的款项年底前要清偿一半以上，决不允许增加新的拖欠”的目标任务。二是落实减税降费等惠企政策，抓紧细化配套措施，完善工作预案，加强政策宣传和督促检查，让市场主体特别是小微企业有明显感受。三是深入实施清单制度，完善涉企收费清单“一张网”和涉企行政事项清单查询系统，使清单制度在更大的范围内发挥作用，加大对清单之外违规行为的查处力度，深入清理规范涉企收费和保证金，优化营商环境。四是加强对新情况新问题的调查研究，做好惠企减负政策效果的跟踪分析，完善企业问题台账和督办制度，及时回应社会关切。

(责编：杨曦、仝宗莉)