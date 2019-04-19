原标题：养老服务规范发展离不开有效监管

国务院办公厅日前印发的《关于推进养老服务发展的意见》指出，打通养老服务的“堵点”，消除“痛点”，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。文件提出了28条具体政策措施，其中包括建立养老服务综合监管制度、减轻养老机构税费负担等。

网民认为，在养老服务市场全面放开的同时，监管也必须及时跟进。呼吁相关部门适应养老机构取消设立许可后的管理常态，积极探索新的管理制度，加强事中、事后监管以及全面监管，确保养老服务市场规范发展。

去年7月18日，国务院常务会议决定取消养老机构设立许可。据媒体报道，此举是养老服务业深化“放管服”改革的重要信号。网民“刘文阳”认为，取消养老机构设立许可，并不意味着放弃、放松监管。养老事关人民福祉，全面开放后对于事中、事后监管提出了更高的要求。

“总结这些年来养老服务的经验和教训，发展养老服务市场，鼓励社会资本参与养老机构建设，最关键的问题就是政府要科学规划养老服务市场布局，制定养老服务市场制度，规范养老服务市场行为，加强养老服务市场监管。”网民“谭浩俊”说。

他认为，加强养老服务市场监管，是发展养老服务的重中之重。“有关方面必须就如何放开养老服务市场后的监管工作进行超前规划与统筹，既要全面放开市场，更要全面监管市场。对养老服务市场来说，令人担心是安全、服务、收费等方面的问题，尤其是只收费、不服务，或提供与收费不相符合的服务，必须坚决制止。”

构建规范、可持续发展的养老服务市场，还需发挥社会各界合力。网民“徐晓亮”建议，政府、行业协会应对市场化养老模式予以指引和规范，制定地方规范性文件，进一步明确和规范老年人和养老企业权益，为现实中产生的纠纷提供坚实的法律基础，促进民营养老市场健康可持续发展。

(责编：蒋琪、杨曦)