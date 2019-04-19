原标题：逾万重大项目开工 稳投资加码新基建

作为稳增长的重要抓手，稳投资正加大力度提速推进。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达18日表示，国家发展改革委加快中央预算内投资下达进度，一季度已下达超过80%，保障重点建设项目资金需求。地方重大项目也在密集开工。据不完全统计，仅一季度就有近20省份集中开工重点项目达万余个，总投资额近5万亿元。在开工的重点项目中，不乏5G、人工智能、工业互联网等新型基建的身影。

《经济参考报》记者获悉，在新一轮稳投资调控政策中，交通、水利等传统基建着力补短板，新型基建则成为高质量投资的重要支点。除了保持基础设施领域补短板力度、扩大有效投资，今年将制定出台基础设施高质量发展实施方案，与此同时，创新项目融资方式，适当降低基础设施等项目资本金比例，吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。

上万个重大项目密集开工

地方重大项目建设正如火如荼推进。据《经济参考报》记者不完全统计，仅2019年一季度，全国就有近20个省份开工重点项目达万余个，投资总额近5万亿元。其中，四川集中开工重大项目1703个，总投资额8750亿元。河北开工557个省、市重点项目，总投资6617亿元。福建开工253个重大项目，总投资3001亿元。浙江则集中开工总投资为7539亿元的600个重大项目。

投资反弹迹象已经显现。国家统计局数据显示，一季度，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月加快0.2个百分点。其中基础设施投资增长4.4%，增速比1-2月提高0.1个百分点。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远在接受《经济参考报》记者采访时指出，地方重大项目大多是基建项目。一季度财政支出增速明显提高，专项债、城投债的发行进度加快，这种“财政前移”为基建投资恢复增速提供了有力支撑。预计二季度资金端仍将放量，基建投资将继续回升。

袁达说，今年中央预算内投资安排5776亿元，比去年增加400亿元。国家发展改革委加快中央预算内投资下达进度，一季度已下达超过80%，保障了重点建设项目资金需求。下一步，将进一步加大工作力度，抓紧下达剩余投资计划，督促各地加快投资计划执行。

国家发展改革委基于全国投资项目在线审批监管平台汇集的拟建项目数据预判，2019年基础设施投资有望中速增长，是“稳投资”的重点发力方向。

新一轮投资加码新基建

以人工智能、工业互联网、物联网、5G为代表的新型基础设施建设成为新一轮投资亮点。日前，10个总投资136亿元的工业互联网项目集中落户浙江桐乡。南京栖霞开工33个重大产业项目，人工智能及其相关产业项目就有20个，总投资111亿元，投资额占比49.1%。

5G投资布局尤其火热。广东明确投资10亿元，在广州、深圳密集城区开展5G网络建设，建设基站规模超过2700个。今年9月底，上海全市范围内将全面完成不少于5000个5G基站建设。各大运营商2019年也将加大5G基站的投资布局。中国电信2019年拟在5G建设方面投入90亿元，中国联通2019年预计投入60亿至80亿元建设5G网络。

“包括5G、人工智能、工业互联网、物联网等细分领域，业内测算今年将有数千亿投资。新型基建及其带来的产业投资将在一定程度上弥补传统基建增长乏力的问题，助力经济稳增长。”毕马威企业咨询（中国）有限公司基础设施投融资合伙人李炜告诉《经济参考报》记者。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，从新型基建涉及的几大领域看，每个行业投资需求规模都是上万亿级别。虽然短期内应用层面还没有完全打通，但已经成为经济的新增长点。

林致远表示，新型基建是对传统基建的拓展，肩负稳增长和促创新的双重任务。新型基建将带动新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等行业的发展。“这些新型基建既是实现产业转型升级的关键，也能激发更多的新增需求，正是高质量发展所需要的。”林致远说。

创新基础设施投融资模式

扩大有效投资是当前稳投资的政策取向。袁达介绍，今年一季度，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元，其中审批34个，核准16个，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。

根据国家发展改革委发布的《2018年全国固定资产投资发展趋势监测报告及2019年投资形势展望》，积极落实“稳投资”政策，深入挖掘未来投资增长空间，下一步可以集中发力的有效领域包括高端制造业领域，新型基础设施领域，资源、环境等生产要素领域等。

其中，在高端制造业领域方面，要加快推进制造业技术改造和设备更新，加大关键技术、高端装备以及核心零部件和元器件领域投资，尤其重视集成电路、发动机、人工智能减速器等高技术产业项目投资。在新型基建上，将研究规划新一代信息技术基础应用投资发展方案；积极储备、推介优质投资项目，创新新领域基础设施投融资模式。

值得一提的是，今年还将制定出台基础设施高质量发展实施方案。盘古智库高级研究员吴琦告诉《经济参考报》记者，基础设施高质量发展，要做好顶层设计和政策协调，做好前瞻性规划和超前布局。重点加大新型基建投资力度，优化基础设施投资结构。大力提升基建新技术和信息化应用水平，促进提质增效。

今年还将创新项目融资方式，适当降低基础设施等项目资本金比例，用好开发性金融工具，吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。“要着力引入民间资本参与基础设施建设，形成多元化的投融资体系，同时探索基础设施建设的商业可持续模式，提升建设效益。”吴琦说。

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