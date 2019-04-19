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新房强制保险，为购房者加道“保护锁”

2019年04月19日08:17  来源：工人日报
 
原标题：新房强制保险，为购房者加道“保护锁”

　　据4月18日《新京报》报道，今后，在北京新购房的业主若发现房屋质量缺陷，有望向保险公司提出索赔申请。4月17日，北京市住建委、市地方金融监督管理局、中国银行保险监督管理委员会北京监管局三个部门联合制定的《北京市住宅工程质量潜在缺陷保险暂行管理办法》公开征求意见。

　　商品房作为可交易的商品，有着区别于其他商品的特殊性。除了本身的价格较高外，其质量的好坏也关系到居住的舒适度，甚至生命安全。虽然房屋建设有着严格的程序把关，比如建筑过程中的质量监理，以及建成之后的综合验收，但实际操作过程中，由于合同意识和质量意识淡薄、设计施工不当、建材质量、施工偷工减料、工程层层转包等原因，造成了一些工程质量事故，也出现了一些财产损失和人员伤亡的情况。因商品房质量问题所引发的矛盾和纠纷，也成为影响社会稳定的因素之一。

　　依据《城市房地产开发经营管理条例》的规定，房地产开发企业应当在商品房交付使用时承担商品房保修责任，房屋在保修期内出现的质量缺陷，开发商应无条件维修并赔偿相关损失，对房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程的缺陷，则有更长的责任期。问题在于，尽管有房屋维修基金或者物业保修金等作为保障，也有相应的房屋购销合同作为维权依据，但现实中真正遇到问题时，往往会出现推卸责任、责任人消失和责任人无力赔偿等情况，导致购房者陷入维权难的困境。

　　如果在房地产开发公司和购房者之间，引入质量保险机制，通过商业保险的介入实现第三方的风控保障，则有可能破解上述难题。将投保工程质量潜在缺陷保险列为土地出让条件，这种做法有望发挥兜底保障功能，也不失为优化治理的一种创新。

　　事实上，建设工程质量潜在缺陷保险制度是国际通行做法。据了解，建设工程质量潜在缺陷保险起源于法国，目前全世界约有40多个国家已开展此项保险。而在我国，这项制度刚刚起步，仅在部分地方有所尝试。如2012年起，上海探索将保险机制引入建设工程质量风险管理体系，试点推行了住宅建设工程质量潜在缺陷保险。试点期间，该试点险种为全市4个住宅项目4000余户居民、55.4万平方米住宅提供了13.9亿元的风险保障。从效果上看，这一保险并没有增加开发商负担和购房成本，反而因引入了保险公司作为第三方风控机构，与监理制度一起形成了“质量双保险”，极大提升了建筑质量水平，继而实现了开发商、业主和保险公司多赢的局面。

　　新房强制保险等于为人们购买房产加了一道“保护锁”，我们期待，在试点的基础上，这一制度能尽快推广，惠及更多利益群体。

(责编：蒋琪、杨曦)
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