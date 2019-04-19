原标题：海口超六成餐厨垃圾“去向不明”

“海口目前有6000多家餐饮企业，每天产生的餐厨垃圾在300吨以上，可我们公司每天只能回收到110多吨，其他的大多被私人收购。”近日，海南澄迈神州车用沼气有限公司工作人员蒙辉宝向《工人日报》记者反映了这么一个怪现象——作为海口市唯一一家授权清运餐厨垃圾的企业，公司却面临“吃不饱”的尴尬境地。

本报记者采访发现，这一餐厨垃圾回收窘境背后，暴露出了海口餐厨垃圾的管理难题。

据了解，餐厨垃圾是许多不法分子加工制作“地沟油”的重要原料。为在生产源头上根治这一顽疾，2016年，海口启动了餐厨废弃物无害化处理PPP项目。3年过去了，当地唯一一家授权清运餐厨垃圾的企业日处理量仅维持在不到四成，这意味着，在海口每天有超过六成的餐厨垃圾去向不明，真正用途无人知晓。

“我们找企业签约常常吃闭门羹，有些企业甚至要求我们每天帮他们打扫厨房，才能免费给我们提供餐厨垃圾。”蒙辉宝告诉记者，虽然餐厨垃圾无害化处理技术可以变废为宝，对环境也有益处，但大多数餐馆企业老板会选择低价卖给私人处理，不愿无偿提供给处理厂。“一家3000人规模的单位食堂把一年的餐厨垃圾卖给私人，至少可以多挣7万元。”蒙辉宝说。

海口美兰区国兴大道附近的美食一条街餐饮店比较集中，4月5日至8日，记者在附近采访时留意到，在该地段，每天从22时开始，就陆陆续续有不少人开着小货车到处收餐厨垃圾（泔水）。

“这些收泔水的人，几乎每天晚上都会过来，他们属于不同的老板。至于这些泔水收来用作什么，流向何处，我们也不大清楚。”在该路段一家饭店工作的高先生直言，“让私人来收泔水餐厅能收一些费用，虽然每次不多，可一年下来也挺可观。 ”

在采访中，有业内人士告诉记者，目前，海口已有3000多家企业跟唯一授权餐厨垃圾处理公司签约。然而，其中80%都是小规模餐饮企业，大中型餐饮企业签约工作进展缓慢。与此同时，有些餐饮企业虽然表面上配合，但在利益的驱使下，私下还是会把大部分餐厨垃圾交给非正规企业或个人处理。

同时，记者在采访中了解到，一些餐饮企业反映，由于要服务的餐饮企业众多，仅一家公司有许可，其收运能力和服务能力，并不能完全满足行业需求。

面对目前餐厨垃圾回收、处理上的困境，海口环境卫生管理局有关负责人表示，从2016年1月起，海口就开始施行相关办法。按照规定，未取得相关许可的单位或个人从事餐厨废弃物收集运输、处置活动的，最高面临5万元罚款。

“然而，由于城管、公安、市场监督、环保等多个部门联动机制尚未建立完善，组织协调各部门联合执法行动开展不够理想，以致无法对餐厨垃圾产生单位进行源头执法，再加上利益的驱动，餐饮企业对餐厨废弃物的规范回收就显得不够配合，任意交给无资质企业和个人收运以牟取利益。”该负责人透露。

该负责人表示，目前海口唯一一家授权回收处理餐厨废弃物企业处于亏损经营状态，长此以往，必然影响餐厨废弃物无害化处理PPP项目的进一步推进。这其中，除了上述收购途径不畅的难题，目前海口施行的餐厨垃圾回收补贴过低也影响试点企业清运餐厨垃圾积极性。

在海南大学经济与管理学院教授李世杰看来，完善的餐厨垃圾回收体系是防止地沟油、泔水猪等流向餐桌的治本之策，政府除了出台相关政策促成餐饮企业和正规回收处理公司签约，更重要的是要阻断餐厨垃圾不合法的流通渠道。

“处理餐厨废弃物，不能仅仅依靠餐厨垃圾生产者的‘觉悟’，而应该奖惩并行。”李世杰认为，政府有关部门应制定实行餐厨垃圾收运、处理行政许可制度，建立强制回收制度；同时建立严格的监管程序，实施严格执法。一方面，严格监管餐厨垃圾的流向，加大对餐厨垃圾生产者非法排放、非法出售行为的打击力度；另一方面对于不具有收运、处理许可的不法收购者实施严厉打击。

(责编：蒋琪、杨曦)