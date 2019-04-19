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输血基建 逾2万亿元地方专项债发行提速

包兴安

2019年04月19日08:20  来源：证券日报
 
原标题：输血基建 逾2万亿元地方专项债发行提速

4月18日，财政部公布数据显示，一季度全国发行地方政府债券14067亿元。其中，发行一般债券6895亿元，发行专项债券7172亿元；按用途划分，发行新增债券11847亿元（包括新增一般债券5187亿元、新增专项债券6660亿元），发行置换债券和再融资债券2220亿元。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，往年，一季度是地方债发行淡季，然而今年一季度，地方债发行规模呈现大幅度增长态势，打破了以往二季度、三季度为地方债供给高峰的局面，其中地方专项债发行规模为7172亿元，所占比例显著提升。总体上看，一季度地方债发行呈现出淡季不淡的新特点。

“原因在于，财政政策的传导具有时滞性，为了以更积极的财政政策支持基建补短板并早见成效，一季度地方专项债发行时间较之以往明显提前，这也在一定程度上支持了基建投资企稳回升。” 付一夫说。

根据今年政府工作报告，今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，同比增加8000亿元，重点支持重大在建项目建设和补短板。

据统计，截至3月底，仅福建、陕西、四川等地已开工的重点项目总额已超过万亿元。其中，第一季度仅四川省重大项目集中开工数便高达1703个，投资总规模达到8750亿元。

进入4月份以来，各地重点项目继续开工。如4月17日，总投资219.2亿元的10个重点项目在青岛西海岸新区董家口经济区集中开工；4月12日，国家级芜湖高新技术产业开发区举行11个重点项目集中开工活动，总投资达53亿元；4月8日，河北省承德市各县市区同步举行全市重点项目集中开工仪式，参加这次集中开工项目共107个，项目总投资544亿元，年计划投资131亿元。

付一夫认为，从目前来看，二季度极有可能会在一季度的基础上，继续维持地方专项债的发行规模，以满足基建投资融资需求。再加上财政部要求，今年9月份将地方债券发行完毕，这也预示着二季度、三季度债券发行减速的可能性较小。

“考虑到一季度地方债发行14067亿元，专项债发行7172亿元，预计二季度地方债发行量将在1.5万亿元至2万亿元之间，其中专项债发行量或将在7000亿元至9000亿元之间。” 付一夫判断说。

财政部有关负责人表示，下一步，财政部将加大工作力度，指导和督促各地加快地方政府债券发行和资金使用，尽快形成实物工作量，发挥法定债券资金使用效益，促进全年经济社会平稳健康运行。

另外，财政部数据显示，经第十三届全国人民代表大会第二次会议审议批准，2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元。其中，一般债务限额133089.22亿元，专项债务限额107685.08亿元。

截至2019年3月末，全国地方政府债务余额196194亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务115559亿元，专项债务80635亿元；政府债券193043亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。

截至2019年3月末，地方政府债券剩余平均年限4.5年，其中一般债券4.4年、专项债券4.6年；平均利率3.5%，其中一般债券3.5%、专项债券3.51%。

(责编：蒋琪、杨曦)
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