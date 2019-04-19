原标题：快递业薪酬悬殊！顺丰一董事年薪超过申通整个管理层

中新经纬客户端4月19日电 (张猛)近日，A股四大快递公司2018年度业绩相继披露。中新经纬客户端带你一块梳理年报亮点。

顺丰净利润首现负增长

中新经纬客户端梳理发现，顺丰控股、圆通速递、申通快递和韵达股份四家公司，2018年分别实现净利润45.56亿、19.04亿、20.49亿、26.6亿，同比增长分别为-4.57%、31.97%、37.73%和67.34%，除顺丰净利润负增长外，其他三家快递公司均实现超过两位数的增长。值得注意的是，四家快递公司营收增速最低的也是顺丰控股。

据了解，这是自2017年2月借壳上市以来，顺丰交出的第一份净利润下滑的财报。

“屋漏偏逢连夜雨”，顺丰控股市值两年间蒸发了52%。顺丰控股在2017年3月1日股价达73.01元处于巅峰，当日市值有3226亿元。截至2019年4月18日收盘，顺丰控股股价仅有34.77元，公司市值1536亿元，两年时间市值蒸发了1690亿元。

资料图 中新经纬 张猛 摄

对于顺丰控股上市以来净利下滑。顺丰在其年报中指出，2018年度，公司对新业务进行了开拓性投入，因此营业成本同比增幅略高于营业收入同比增幅。在运输成本方面，加大了新业务运力投入；在人工成本方面，拓展新业务增加了人员投入，在场地租赁成本方面，拓展新业务增加了场地投入。

中国物流学会特约研究员杨达卿接受中新经纬客户端专访时表示，快递业竞争从传统劳动密集型进入互联网经济时代后，顺丰过去人、车、场等全部重直营化模式在一定程度上成为了顺丰的重包袱。

申万宏源分析师闫海认为，高投入导致顺丰短期业绩承压，以毛利率为例，2018年为17.92%，相较2017年下降2.15个百分点，毛利率下降的主要原因是新业务投入速度加快，带动运输成本、人工成本以及场地租赁成本同比增速高于营业收入。

顺丰一董事年薪超过申通整个管理层

顺丰控股2018年管理层薪酬 来源：顺丰控股2018年年报截图

中新经纬客户端查阅顺丰控股2018年年报发现，在高管薪酬榜上，罗世礼薪酬为1090.04万，是顺丰唯一超过千万薪酬的高管，而顺丰董事长王卫2018年薪酬仅有112.2万，顺丰高管成员在2018年总薪酬为4917.54万。

申通快递2018年管理层薪酬 来源：申通快递2018年年报截图

对比申通快递2018年管理层薪酬，中新经纬客户端发现，申通快递2018年整个管理层薪酬总计仅743.64万元，比顺丰原副总罗世礼的年薪还少近300万元，申通董事长、总经理陈德军的年薪也只有96.03万元。

2019年3月16日，顺丰控股发布公告称，罗世礼因个人原因申请辞去公司副总经理职务，罗世礼辞职后仍担任顺丰控股董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时，顺丰控股将聘请罗世礼为首席顾问，在公司科技战略发展规划等重大决策方面为公司提供建设性意见和专业建议。据顺丰控股年报显示，罗世礼2016年4月加盟顺丰，自2016年12月28日任顺丰控股董事。

专家：传统快递已步入成本临界点

2019年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件，同比增长22.5%；业务收入累计完成1543亿元，同比增长21.4%。

在杨达卿看来，中国快递市场已进入新竞争期，在装备上，要向智能化、数字化换道。因为传统快递已步入成本临界点，人口红利消失，利润已经越来越薄，唯有通过智能化实现更深层的降本增效创利。

杨达卿同时建议，要从仓配运为主的“快递”服务，向供应链上下游延伸，做高效敏捷的“快链”服务，这是应对产业互联网时代到来的必然。(中新经纬APP)

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(责编：李楠桦、杨曦)