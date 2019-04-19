原标题：新版个人征信报告将上线：以卡还卡将纳入失信范围

新版个人征信报告三大焦点解析

个人金融信息是否裸奔不良网贷能否被遏制购房者首贷资格有无影响

● 在信用体系法治建设中,征信业法治建设已逐步建立

● 新版个人征信报告可以查看配偶信息,将还款记录延长至5年,还将纳入电信业务、自来水业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、执业资格和行政奖励等信息

● 新版征信系统扩增信用信息来源后,有利于更加可靠地评估特定主体的信用风险,防范包括金融风险在内的各类交易风险

□ 本报记者 赵 丽

□ 本报实习生 黎江宇

当下,“信用”已不再专指一个人对另一个人的看法,它对人们的生活影响巨大。买房、住酒店甚至招标活动,如果你的征信显示不好,这些事都不能做,处处受到限制。

正因如此,央行新版个人征信报告很可能于5月正式上线的消息一出,便引发各方关注。像“拆东墙补西墙”、以卡养卡、发生严重违约后销户来“洗白”等手段,都将纳入失信范围；“新增哪些贷款限制”“办理首套房贷款会不会审核更严”也成为人们最关心的焦点问题。

《法制日报》记者了解到,新版个人征信报告可以查看配偶信息,将还款记录延长至5年,还将纳入电信业务、自来水业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、执业资格和行政奖励等信息,从多方面堵住投机取巧的漏洞。

在中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧看来,建立征信系统的根本目的在于防范风险,建立“失信惩戒、守信褒扬”机制,促进诚信社会建设。新版征信系统扩增信用信息来源之后,对于评估特定主体的信用风险将更加可靠,有利于防范包括金融风险在内的各类交易风险。

征信业跳跃式发展

法规体系逐步建立

征信一词源于《左传·昭公八年》中的“君子之言,信而有征,故怨远于其身”。据考证,我国征信业的发展,自1932年第一家征信机构——“中华征信所”诞生开始。

所谓征信业务,是指对企业、事业单位等组织的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的活动。

据中国人民银行有关负责人介绍,我国现代征信业起始于20世纪90年代。1991年,中国人民银行在深圳开始试点贷款证制度。经过几年发展至2002年,全国第二次金融工作会议强调“必须大力加强社会信用制度建设”,现代征信业发展开始步入正轨。

2004年,中国人民银行成立银行信贷征信服务中心。2005年,115家城市商业银行实现与个人信用信息基础数据库的全国联网。2006年,个人信用信息基础数据库正式运行,企业信用信息基础数据库实现全国联网查询。此后,征信业迎来大发展时代。

截至2018年8月末,个人信用信息基础数据库累计收录信贷信息33亿多条、公共信息65亿多条,为2542万户企业和其他组织、9.7亿自然人建立统一的信用档案；接入各类法人放贷机构3900多家,日均查询企业信用报告29万多次、个人信用报告477万多次。

与此同时,在信用体系法治建设中,征信业法治建设已逐步建立。

2013年,《征信业管理条例》颁布实施。条例以国家专门立法的形式确立了我国征信工作的基本制度。中国人民银行征信管理局局长万存知说,这标志着我国征信工作在法治化轨道上迈出了关键一步。

据悉,条例建立了征信市场准入管理、征信业务规则、信息主体权益保护等方面的基本制度,明确了征信业监督管理体制,奠定了我国征信业健康发展的法治基础。

在部门规章层面,中国人民银行出台了《征信机构管理办法》,对条例有关管理的条款进行细化；中国人民银行会同国家发改委等联合起草《信用评级业管理暂行办法》,拟就信用评级程序、业务规则、监督管理等建立统一的跨市场监管框架。

在规范性文件层面,中国人民银行先后印发《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》等多个规范性文件。同时,在行业标准层面,发布《征信机构信息安全规范》等多项征信行业标准等。

人群覆盖范围不广

个人征信有待完善

不过,个人征信业的发展还存在诸多不足。

苏宁金融研究院特约研究员何南野称,央行征信中心的个人征信系统,其覆盖人群、覆盖维度仍远远不足。数据显示,央行个人征信记录覆盖率为35%,而美国个人征信渗透率则达92%。从征信人均查询来看,美国人均5.79次,我国0.35次,查询量仅为美国的1/17。因此,建设更加完善的个人征信业,是一道亟待破解的难题。

对此,中国社会科学院金融研究所法与金融室副主任尹振涛也对记者分析,与国外相比,我国以往的征信报告和传统个人征信存在一些不足。

首先是传统征信涉及人员不够广泛。比如,有效的征信信息并不充足,即以前征信涉及的人群、信息的维度比较少；

其次是传统征信以银行征信信息为主,当居民与银行进行金融服务,发生关联,才可能被涵盖进征信信息报告中,“银行的服务,大致上是开户、借贷款、信用卡、消费金融服务等。在这种情况下,维度比较窄,信息来源也比较窄,覆盖人群不足”。

据尹振涛介绍,国外的征信体系也是以银行行为为基础建立起来的,进而不断完善,但国外的征信体系覆盖人群足,关键在于信用卡。国外信用卡普及率高,与之相比,我国信用卡普及率还存在一定的差距。在此背景下,监管部门不断改进创新。今年5月即将面世的新版征信报告,对银行来说,能查询到的信息更全面；对用户来说,能隐藏的信息越来越少,个人金融信息越来越透明化、公开化。

李俊慧认为,提高征信系统人群覆盖范围,需要从两方面着手,一方面,要考虑是否拓宽个人征信系统信息来源；另一方面,要考量是否扩充金融业务的范畴,比如是否将互联网金融服务以及其他消费行为纳入其中。

新版征信精准全面

个人信息并非透明

随着个人征信市场的不断发展和完善,央行征信报告内涵也将丰富。

据央行副行长陈雨露披露,央行牵头设立的征信中心数据库已经接入了3500多家银行和其他金融机构的信用信息数据、9.9亿自然人的信用信息,还有2600多万户的企业和其他法人组织的信用信息。目前每天通过该系统查询的个人信用报告达到555万人次,企业信用报告30万人次。

何南野称,央行征信中心个人征信记录已具有较大的公信力和形象力,越来越多的个人开始关注个人信用情况。

在此背景下,监管部门也在不断改进创新。北京商报记者获悉,新版征信报告将于2019年5月正式面世。有分析称,对于银行来说,新征信能查询到的信息更全面；对于用户来说,能隐藏的信息越来越少,个人金融信息越来越透明化、公开化。

有业内人士专家告诉记者,中国人民银行征信中心经过诸多考虑,决定推出新版征信报告。

一方面,国家信息系统基础设施建设取得长足进步,在很多方面实现了全国联网与互联互通,使得个人重要信息归集成为可能；

另一方面,互联网金融、金融科技的发展,让个人信息更趋完善,征信维度具备了多元化基础。

专家称,新时期经济发展对个人征信报告提出了新要求。如何快速构建一个完善高效的信用社会,成为征信行业当前的重要任务。

据业内人士分析,新版个人征信报告与旧版相比,更细化、更全面、更精准。从目前看,新版征信报告试运行较为理想,未出现较大问题。整体内容和栏目在试运行阶段应该变动不大,至多在一些小问题上根据试运行的情况进行相应修订。

尹振涛则认为,新版征信报告有这样两个特点:第一,其维度在不断增加,维度增加的结果不仅让个人的信息更加丰富,还会纳入更多的群体,每个人都会有自己的信用信息。随着大数据和个人金融服务,包括普惠金融的不断普及,让每个人的信息都成为自己的资产,每个人的信息也能给自己创造价值。随着维度增加,将征信扩大到更多的群体,是此次传达的最重要的一个信息；第二,个人信息公开化和透明化,但不能说用户能隐藏的信息越来越少,这是不存在的,因为征信报告还在关注个人信息的安全,并不意味着将个人所有的信息纳入征信后,其他人能随意查看。

“对于这一点,我的理解是个人的金融信息,其实并不存在公开化和透明化,只是针对部分机构公开透明,这一点要明确区分。与一些个人信息更加公开透明的说法相反,个人的信息应该变得更加隐藏,隐私得到更好保护,这也是下一步工作十分重要的一点。”尹振涛说。

“未来征信工作中的重点还包括哪些信息需要纳入,对哪些机构开放,还包括信息纳入的流程和授权。此次发布的新版征信报告,仅仅只是一个报告的形式,但是围绕这个报告,信息获取、发布和共享等,肯定需要一个配套的监管体系和框架来支撑。”尹振涛说,个人征信目前已经有了征信管理条例,围绕征信管理条例如何更进一步,是最大的问题,即信息安全。要加快个人信息安全法出台,国家应该进一步协调征信的监管条例和国家的法律框架。

在个人信用信息保护方面,中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼称,一个良好的信用记录,可以提高个人获得金融服务的可能性和便利性,价格上还能有优惠。消费者一是要保护好个人身份证件,不随意出借,防止个人身份被盗用；二是合理安排金融消费,透支消费量力而行,不参与非法集资,少从小贷公司、网贷平台借贷；三是正确使用信用卡,不恶意透支,不“以卡养卡”,不虚假交易、违规套现；四是要养成好的信用习惯,平时注意细节,按时足额还款,避免造成信用报告中的负面记录。

以卡养卡将被遏制

借款买房均为负债

据了解,新版征信报告的还款信息更全面、记录时间跨度更大。此前,还款记录为两年,逾期记录保存5年。在新版切换之后,还款记录与逾期记录都统一到5年。

在目前的个人征信报告中,已销户的都不会显示还款记录。而新版征信报告中,销卡也有还款记录。据悉,以往部分客户在发生严重违约后,最终采取销户的方式来“洗白”征信报告。未来,新版征信报告会让这些“黑历史”无处遁形。

此外,新版征信报告新增“还款金额”,增加展示“最近半年月均应还金额”,意味着“拆东墙补西墙”“以卡养卡”的日子一去不复返。

对此,何南野称,旧版个人征信报告反映信息的维度、跨度都较短,由此催生了很多钻规则漏洞的行为,如以“以卡养卡”行为,未来这种行为将得到一定抑制；同时,在房屋购买时,旧版征信报告只在主贷方体现负债,而新版征信规则下,如果夫妻双方共同买房,作为共同的借款人,双方都体现负债。

“此次民众谈到的新增‘还款金额’,使得‘拆东墙补西墙’‘以卡养卡’的日子一去不复返,还有一些人谈到的离婚、买房问题,这正是体现了征信报告的新内容,也是适应现在新的商业模式,适应现在存在的新风险点,对这些情况进行的新补充,这正是适应当前更加丰富的金融体系特征和特点的表现。”尹振涛说,此次央行新版征信报告也能推动网贷平台更加完善,但关键在于如何进一步推动网贷平台纳入征信体系。

尹振涛认为,可以通过两种方式解决:一是直接纳入征信；二是通过“信联”,也就是互金协会的百行征信,再纳入央行的征信体系中。

“现在看来,国家很可能选择后者制定方案,这肯定会促进网贷的健康发展,为网贷营造良好的发展环境。”尹振涛说。

在采访中,公众询问最多的问题是:新版征信要上线了,买房人该怎么办?

从事房产中介的鲁山对记者说,在以往的操作中,公众在资格上或多或少有一些瑕疵,“购房者总会尝试各种方法突破,至少让自己变得更像首房首贷的样子。但随着新版征信系统的上线,未来的信贷审核越来越精细,首贷资格的希望也越来越渺茫”。

可是,真的是这样吗?

“对于新版征信上线之后新购房的夫妻双方来说,参贷人的按揭贷款记录会上征信。因为二代征信就是要纳入夫妻共有负债信息,这点毫无质疑。”一位业内人士这样分析称,央行新版征信影响最大的是那些至今有首房首贷资格的年轻人,这些人可以尽可能在婚前以单身个人名义买房再结婚,这样就能解决参贷人上征信的问题。

“对于那些已经用过按揭买房的夫妻,最近一两年内不用太担心参贷人上征信的问题。但是大家心里要有根弦,不能确保新版征信一定不会补录信息。”鲁山说。

制图/高岳

(责编：李楠桦、杨曦)