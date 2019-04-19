原标题：宠物医疗乱象：超范围经营 收费任性且差异较大

超范围经营,行业人才缺乏,收费任性且差异较大

宠物医疗规范发展，还需迈过几道坎？

随着人们生活水平的提高和情感需求的加强，如今越来越多的家庭都开始饲养宠物。作为宠物产业重要组成部分，宠物医疗发展迅速。宠物医疗行业目前发展情况如何？发展过程中暴露出哪些问题？又该如何解决？近日，记者对此进行了采访。

小宠物蕴含大经济

北京的周琪是一位爱猫人士，家里养了两只猫。对于周琪来说，这两只猫就是她的“家人”。每当猫出现不舒服时，她总会第一时间把猫带到宠物医院。

“宠物跟人一样，也会生病、受伤。有些情况我们自己处理不了，得需要专业人士才行。”周琪说，打疫苗、拍片、买药……她每年在宠物医院的花费能达到两三千元。“一年下来，自己看病都没花这么多钱。”

在我国，像周琪这样的宠物主人还有很多。中国宠物产业联盟发布的《中国宠物行业白皮书》显示，2017年，我国的宠物医疗机构达到1万家，过去5年的复合增速为13%。据测算，2017年，我国宠物医疗市场的规模超过400亿元，而2016年这个数字还为300亿元。

记者在手机百度地图上以“宠物医院”“动物医院”为关键词进行检索，结果显示北京的宠物医院有150多家。通过走访几家宠物医院，记者发现大多数宠物医院都能提供疾病治疗、绝育手术、疾病化验、疫苗免疫、饲养指导等服务，有些还提供宠物洗澡、毛发修剪、宠物美容、用品销售等服务。

业内人士表示，我国的宠物医疗行业未来发展空间巨大。一方面，相比美国，中国对宠物的需求还有很大增长空间；另一方面，与宠物食物从吃饱到吃好转变一样，宠物医疗需求也正在不断提升。

收费任性且差异较大

宠物医院虽然满足了宠物主人的医疗需求，但其高昂的收费却让一些宠物主人有点难以接受。

不久前，北京市民郑海博养的拉布拉多犬在一次车祸中被碾断了前腿，他立刻将狗送到了大望路附近的一家宠物医院。经过一番检查过后，医生说要截肢，不然会感染，会有生命危险。

“手术费、消炎药、住院费一共开了6000多元，我买它的时候才花了2000多元。虽然我对它有感情，但宠物毕竟跟人不一样，做个手术真的需要这么多钱吗？”郑海博说，宠物虽然养得起，但给它看病快要看不起了。

记者了解到，除了收费贵外，宠物医院定价混乱的问题也饱受消费者诟病。

山东潍坊的徐先生养的泰迪犬前不久患上了肠炎，他去的第一家宠物医院表示治疗费用需要1400多元。徐先生觉得“花不了这么多钱”，当天就去了另一家宠物医院，该家宠物医院表示需要900元左右，并表示“价格还可以再商量”。

记者通过走访发现，不同宠物医院相同项目的收费标准差异确实很大。比如，常见的宠物疫苗英特威接种，北京地区有的宠物医院报价40元一针，有的却报价120元一针，价格相差3倍。很多宠物主人都会对猫进行绝育，这类手术有的宠物医院收费高达3000元，而有的只需400元，价格差异巨大。

业内人士表示，我国目前的宠物医疗行业还没有专门的定价标准，行业自身的指导性标准也未出台，这导致一些宠物医院“乱定价”现象频出。

人才缺乏制约行业发展

《中国宠物行业白皮书》中提到，近年来，我国宠物医院数量大幅增加，但业内具有一定专业化水准，且为连锁经营的宠物医院数量占比不足10%。这在很大程度上与宠物医疗行业的人才缺乏有关。

中金证券之前发布的一份研究报告测算指出，当前，我国宠物行业整体人才需求量约为37万。2018年，全国有近10万人取得执业兽医资格，其中执业兽医仅约7万人。尽管国内执业兽医的数量在逐年增加，但人才缺口短期难以补足。

北京小动物诊疗行业协会理事长刘朗表示，资本近几年才开始进入宠物医疗行业，宠物连锁医院发展迅速，数量增加了一倍多，因此当前会出现宠物医生短缺的情况。

记者从多位业内人士处了解到，培养一名合格的宠物医生不是一件容易的事。“我们医院很缺有经验的宠物医生。虽然近几年报考兽医专业的学生增多，但他们上完大学至少要4年，毕业后还需要3年至5年的工作经验，才能成为一名成熟的宠物医生。”一位宠物医院的负责人表示。

山东畜牧兽医职业学院教师张风荣认为，未来宠物医疗市场发展方向应是专业化，包括从业资质、医疗价格、收费名目类别，都应该有明确的标准参照。主管部门和行业协会应加速推进相关标准的制定，加强行业的准入审核，并加强对从业人员的培训。

一些宠物医院超范围经营

宠物医院如雨后春笋般在各城市出现，那么，开一家宠物医院需要具备什么资质呢？

“一般来说，必须有3名或以上拥有资格证书的兽医人员才能开宠物医院，而且在经营面积、医疗设备和环保资质方面也要达标。同时，还要在店内显著位置悬挂动物诊疗许可证、动物防疫合格证和工商部门颁发的经营许可证。”一名业内人士告诉记者，开一家正规的宠物医院并没有想象的那么简单，现在很多宠物医院其实属于“超范围经营”。

记者以给宠物看病为由，走进北京大望路附近的一家动物诊所进行“咨询”。记者问一位“大夫”可否给猫做绝育手术，对方回答说可以。当记者再问他店里有几位执业兽医时，他却含糊其辞，没有给出正面回答。

宠物主人该如何挑选正规的宠物医院？对此，专家建议，一要看医院是否悬挂动物诊疗许可证和营业执照；二要了解医生是否具有相关资质；三要注意一下流程是否正规、环境是否整洁和设备是否齐全。

周怿

(责编：李楠桦、杨曦)