原标题：中国跨境电商加速跑：化妆品走俏 吸尘器马桶热销

化妆品服饰很走俏 吸尘器马桶也热销

中国跨境电商正在加速跑(网上中国)

近年来，进口护肤品、化妆品、服饰等成为消费者“心头好”，甚至国外进口的吸尘器、马桶等也备受追捧。在此背景下，国内各跨境电商平台如雨后春笋般涌现，跨境电商企业迎来前所未有的发展机遇。

高品质受到消费者追捧

日前发布的《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》（以下简称《报告》）显示，2018年中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元，用户规模超1亿人，预计2019年将达到10.8万亿元。

2016年至2018年，中国跨境电商交易规模持续上涨，从6.3万亿元增长到9.1万亿元，预计这一增长趋势将继续保持。在跨境消费行为上，《报告》中48%的用户表示，海淘月均花费超过千元；每周购买一次的中国海淘用户比例为19.1%，每月购买一次的海淘用户比例为41%。

中国人民大学博士研究生小耿是跨境电商平台的忠实用户。“我经常向身边的朋友们推荐各种跨境电商平台，像网易考拉、小红书、天猫国际等我都用过。我现在使用的护肤品、化妆品几乎都是进口商品。”据小耿介绍，她身边大部分同学都使用过进口商品。

跨境电商产品好在哪儿？“我更相信国外品牌的产品成分和品质。”北京市民小孙表示。数据显示，2018年，30.7%海淘用户因海外商品质量好而选择海淘。分析人士认为，产品质量越来越受到海淘用户重视，用户对高品质的跨境电商平台需求逐渐增加。

目前，小红书、微博等平台上博主推荐的进口商品也拉动了消费者购买力。“如果平台上有购买链接，我购买的可能性会更大一些。这些兼具分享与购物等功能的平台，一定程度上激发了我的购买欲。”小耿表示。

此外，“双11”“双12”等购物节的优惠活动也是刺激用户消费的重要原因。数据显示，超九成用户认为“双11”活动激发了用户的海淘意愿。专家表示，“双11”期间，各大平台的优惠促销活动与新颖的营销互动形式很大程度上刺激了消费。

政策红利激发购买欲

一直以来，跨境电商存在着维权困难、捆绑搭售、大数据杀熟等乱象，影响了用户的购买意愿。

针对这些问题，今年1月，历时5年的《电商法》终于落地。中咨律师事务所一级合伙人彭亚峰律师表示，《电商法》实施后，消费者在电商平台买到假货可向卖家追责，也可以直接向平台追责。由于平台需要承担连带责任，平台为避免假货引起的赔偿责任，势必大大加强对商家和商品的审核、监管力度。

今年1月1日起，《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》等一系列新政陆续落地，利好惠及全国37个城市，跨境电商行业迎来政策性红利。例如，一系列新政对进口商品在安全、税收、物流、售后等各方面作出明确规定，使相关企业发展有章可循，保护消费者的权益，有利于推动行业健康发展。

同时，关税降低、物流效率提高、售后服务改善、消费体验提升，进一步促进了进口商品的消费。专家认为，新政一方面放宽对跨境电商零售进口的限制，促进进口跨境电商行业的发展；另一方面，在规范代购方面明确监管方向，有利于解决海外代购假货泛滥、售后维权困难等现象，进一步规范进口跨境电商市场。

此外，2018年11月举办的首届中国国际进口博览会助推了跨境电商的发展。进博会上，共有172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购。网易考拉、苏宁易购、京东、阿里巴巴等电商平台均向全球供应商开出超级订单。

跨境电商迎来更多机遇

《报告》显示，用户在海淘时普遍看重品牌，对惯用品牌的忠诚度较高，因此与大众惯用的海外品牌有长期合作的平台将具备一定优势。

此外，海外留学、出境游的兴起为跨境消费创造了文化环境，为跨境电商企业带来更多的发展机遇。

毕业于英国兰卡斯特大学管理学院的小蔡表示：“我买进口商品的习惯是从留学时开始的，毕业回国之后一度发愁买不到合适的进口商品。直到近年来各大跨境电商平台兴起，才让我买到适合我的进口商品。”

分析人士认为，随着经济全球化趋势不断加强及中国电商行业迅猛发展，跨境电商将迎来新机遇，而大型平台的专业化运营将对行业整体口碑的提高带来较大帮助，中国跨境电商市场发展前景广阔。

同时，随着移动互联网的普及与全球消费观念的兴起，用户对高品质跨境电商的需求不断增加，海淘用户规模也将持续扩大。伴随相关部门陆续出台的实质性利好政策，跨境电商有望进入健康、快速发展的新阶段，中国将成为全球跨境电商最大、发展最快的市场。

徐佩玉

(责编：李楠桦、仝宗莉)