原标题：智能货柜遭窃如何防盗？数据系统记录消费者购买行为

朝阳某小区智能售货柜被盗 涉及金额合计1800多元 商品标签可以轻易被撕掉 4名嫌疑人正在抓捕中

遭连续偷窃 智能货柜如何智能防盗？

新零售风口下，各种创新的零售模式层出不穷，从无人货架、无人超市再到智能货柜，公司拼杀下，用户们也享受到更为便捷的购物体验。

“扫码开柜，拿走商品，手机支付”，如今，越来越多智能售货柜进入写字楼、走进社区，为人们提供足不出户的购物体验。

然而，却有人偷偷打起了无人售货柜的主意。近日，朝阳区一小区内智能售货柜被4人盗窃团伙连续偷盗多次，涉及金额1800多元。北青报记者探访发现，一些智能售货柜内商品上电子标签易撕毁，给不法分子以可乘之机，也有公司通过技术手段辅助，降低货损。

律师提醒，在智能化社会中，一方面对于随意拿走他人财物的行为要进行处罚，另一方面还要与个人信用挂钩，培养人们的信用意识。

事件

无人智能售货柜遭盗窃

今年1月初，便利蜂公司在朝阳区风景线小区设了两个智能售货柜，里面有各种饮料、零食和水果，小区居民不用出院子，就能买到心仪的食物，生活也更为方便。

然而没过多久，小区居民发现货柜出现了商品不全的情况。便利蜂工作人员补货时也发现，货柜内多个商品的RFID标签被撕掉，而商品已被盗走，数据后台也有大量的未支付信息。

运营人员随即调取社区监控视频，发现有4人团伙连续数日大量偷盗货柜内商品，造成货柜缺货。被盗商品包括红酒、啤酒、牛奶、卤味等合计148件，涉及金额合计1800多元。

这不是无人售货柜第一次被盗。北青报记者查询发现，2018年6月，一家名为“魔盒CITYBOX”的智能货柜也曾在杭州惨遭盗窃。监控视频显示，一男子先是在货柜中拿了一袋粽子，他发现撕掉条形码后不必付款店内也没有报警。随后，该男子与其女友撕掉该售货柜中多件商品条形码，共计偷盗粽子、咖啡、牛肉干等食品并损坏超市大门，造成1800余元的损失，二人也被警方行政拘留。

探访

电子标签易撕给人可乘之机

17日，北青报记者来到朝阳区风景线小区，在该小区进门处的智能售货柜上，记者看到一份“告知函”，上面写着，“因近期有不法分子，涉嫌货柜商品偷盗、故意不支付等违法行为，公司经慎重考虑已开启货柜免密支付功能，正常购物关门后会自助结账”。

记者发现，货柜里的每一款产品上都有一个带有二维码的白色标签，用户购买商品时，要先用微信或者便利蜂APP扫码，绑定个人信息并接受免密码支付后方可拉开货柜门选取商品。取出商品后，系统就识别商品上二维码，并通过免密支付完成订单。

但记者注意到，这个标签比较容易撕下，本案中的不法分子也正是利用这一特点完成盗窃的。

该小区保安告诉北青报记者，智能货柜进入该小区已经有一段时间了，此前也有一些小区居民通过货柜买东西，因为不用出门，大家都觉得比较方便。但相对有专人负责看守的店铺，无人值守的智能货柜在看管上难度较高，一些不法行为也会更隐蔽。这位保安告诉记者，他也是在货柜工作人员查监控视频时，才知道有人偷货柜里的商品。

17日，北青报记者在朝阳区一银行内看到了“魔盒CITYBOX”的智能货柜。该智能货柜放置在银行进门处，与便利蜂智能货柜相同，该货柜也是采用高频RFID技术，扫码开门并拿出商品之后，货柜会关门后自动结算。

与便利蜂的智能货柜稍有不同，“魔盒CITYBOX”商品上的RFID标签采用的是透明的塑料薄膜，撕下较为困难。“魔盒CITYBOX”客服表示，仍有一些用户会撕下标签不支付货款。对于这些用户，若事后赔偿平台可以接受，如果不愿赔偿，就会被平台拉入黑名单。

回应

4名嫌疑人正在抓捕中

发现被盗后，便利蜂已向案发当地的派出所报案，并已获警方立案调查，4名嫌疑人正在抓捕过程中。

据便利蜂工作人员介绍，该公司的智能货柜多数布置在封闭环境内，有摄像头监控。用户购物时需要手机扫码解锁开门，选取商品、关门后，系统根据取走商品的RFID标签自动结算。所以如有偷盗行为，很容易根据手机信息和监控视频锁定嫌疑人。

便利蜂工作人员告诉记者，从运营的情况看，在技术的辅助下，总体上诚信购物的环境在持续改善，购物未支付的用户比例较低。本次发生的盗窃属于偶发的恶意行为，公司也将会通过法律途径解决。

记者探访时发现，摆放在银行的这个智能货柜上并没有安装监控设备，只有一个监控银行旋转门的摄像头。货柜不单独安装摄像头，RFID标签又易于撕掉，万一货品被盗怎么办呢？

“魔盒CITYBOX”平台客服告诉北青报记者：“在银行这类相对私密的空间我们一般不会单独安装监控摄像头，但是在风险较高的区域，比如地铁站等会进行监控管理。”

此外，该工作人员还告诉记者，智能货柜的主要防盗措施并不是监控摄像头，而是后台数据系统，“消费者的购买行为都会被记录下来，如果有顾客频频开门但不产生消费，我们可以经过后台数据核查。若证实顾客确有盗窃行为，平台通常会在系统拉黑该账号，这将会影响到个人征信值。”

律师

拿走无人值守货柜商品同属盗窃

对无人值守的自动售货柜“下手”，将面临什么样的处罚？北京市炜衡律师事务所周浩律师告诉北青报记者，根据《治安管理处罚法》第四十九条规定，盗窃公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

周浩律师介绍，对无人值守的货柜，随意拿走他人财物，同样应当认定为窃取他人财物，系盗窃。

周律师提醒，在智能化社会中，一方面对于随意拿走他人财物的行为要进行处罚，另一方面还要与个人信用挂钩，培养人们的信用意识。

文/本报记者 李涛 张月朦 统筹/蒋朔

(责编：李楠桦、仝宗莉)