原标题：国家发改委：一季度我国经济开局平稳 积极因素不断增加

4月18日上午，国家发展改革委召开4月份定时定主题新闻发布会，国家发展改革委政策研究室主任兼委新闻发言人袁达介绍相关经济情况。

国家发展改革委政策研究室主任兼委新闻发言人袁达(中国网 郭天虎 摄影)

2019年以来，面对复杂严峻的国内外形势，国家发展改革委坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，加快建设现代化经济体系；着力推进供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫；着力促进形成强大国内市场，不断释放和满足国内市场需求；着力深化市场化改革扩大高水平开放，进一步增强市场主体活力；着力打好三大攻坚战，加快补齐经济社会发展短板；着力创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，进一步做好“六稳”工作，努力促进一季度经济开好局、起好步。

袁达介绍，从4月17日刚发布的一季度宏观经济数据看，2019年一季度，我国经济开局平稳，积极因素不断增加。

具体来看：一是经济运行总体平稳。主要宏观经济指标运行在合理区间，一季度，国内生产总值同比增长6.4%，与去年第四季度持平；城镇新增就业324万人，3月份城镇调查失业率为5.2%；居民消费价格温和上涨1.8%；国际收支基本平衡，外汇储备保持在3万亿美元以上。

二是经济结构持续优化。农业基础地位得到稳固。新兴产业继续快速发展，高技术产业增加值增长7.8%，快于全部规模以上工业1.3个百分点。服务业保持较快增长。创新创业创造热度高涨，日均新登记市场主体5.3万户，增长26.3%，其中新登记企业1.65万户，增长12.3%，增速同比提高6.9个百分点。城乡区域发展更趋协调，新型城镇化有序推进，区域增长极加快培育发展。三是改革开放深入推进。“放管服”改革不断深化，营商环境持续改善，第四批国企混合所有制改革试点加快推进。以共建“一带一路”为引领，持续拓展开放范围和层次，与意大利等国签订共建“一带一路”合作备忘录，深入开展与相关国家的产能和投资合作；颁布外商投资法，利用外资稳步增长。四是市场预期明显改善。3月份制造业PMI为50.5%，时隔3个月后重回荣枯线以上，新订单指数、生产经营活动预期指数分别提升1个、3.7个百分点，非制造业商务活动指数持续扩张。在世界经济增长放缓、国内经济下行压力加大的情况下，今年我国经济发展实现平稳开局，是非常不容易的，需要倍加珍惜。

此外，袁达通报发用电和投资项目审批核准两组数据。

一是发用电情况。从发电看，今年一季度，全国发电量同比增长4.2%，增速较1-2月提高1.3个百分点。3月份，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长22.0%、31.7%、8.2%和12.9%。从用电看，今年一季度，全国全社会用电量1.68万亿千瓦时，同比增长5.5%，增速较去年同期回落4.3个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长6.8%、3.0 %、10.2 %和11.0 %，三产和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。分地区看，全国29个省(区、市)用电正增长，其中，西藏、内蒙古、新疆、湖北、安徽和广西保持两位数增长。3月当月，全社会用电量同比增长7.5%。

二是投资项目审批核准情况。今年一季度，我委共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元，其中审批34个，核准16个，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。比如，核准的中俄东线天然气管道工程(永清—上海段)，这个项目的建设，对优化能源结构，提高沿线省市供气保障能力，促进当地经济增长和污染治理具有重要作用。再比如，陕西西安咸阳机场三期扩建工程，该项目建成后将有效缓解当前机场容量饱和的现状，对促进区域经济社会发展具有积极作用。

(责编：杨曦、仝宗莉)